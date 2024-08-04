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高血壓注意！這食材不鹹「鈉含量竟爆表」 營養師曝正確料理方式

聯合新聞網／ 綜合報導
料理示意圖。圖／Ingimage
料理示意圖。圖／Ingimage

台灣人愛吃麵線，但營養師蔡正亮提醒，小心「鈉含量超標」，一碗普通的麵線（熟重100克），含鈉量約略在2,500毫克，已超過一日2,000毫克上限。蔡正亮也曝光正確的料理方式，可至少過濾掉一半以上的鈉。

臉書《蔡正亮營養師專欄教室》指出，麵線在製作過程，為了拉長、增加韌度，會加入大量的鹽水，因此提高了鈉含量。至於含鈉量高會對身體造成什麼影響？蔡正亮表示，鈉本身會抓住水分，使血壓升高，高血壓的朋友，經常避開醬料、沾醬，殊不知看似單薄的細長麵線，也是隱藏殺手。

蔡正亮接著說道，如果喜歡吃麵線，還是可以用以下方法降低鈉含量，首先將生麵線放入深底鍋，開大火煮至少5分鐘，讓麵線表面的鹽流失，煮熟後撈起，並放在冷水裡洗滌一次，「所有的湯水請倒掉，絕對別再拿來煮湯」。按照這個方法，至少可減少一半以上的鈉。

此外，在日常生活中，還有很多吃起來不鹹，鈉含量卻超高的食物，包括吐司、起司、檸檬夾心餅乾、凱薩沙拉醬、運動飲料、酸梅湯與楊桃汁等等。除了多喝水有助於排出多餘的鈉之外，增加鉀的攝取量、適度運動與泡澡也能調節體內鈉離子的濃度。

營養師 運動

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