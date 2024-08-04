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即時短評／爬梯機服務日益普及 政府看見需要、不該麻木不仁

聯合報／ 本報記者王慧瑛
無障礙計程車司機李博銓操作爬梯機帶行動不便的何全勝下樓，他說，看到同業遇到爬梯機意外事件，希望早日有爬梯機工作意外責任險，讓操作者、被服務對象多一層保障。記者蘇健忠／攝影
無障礙計程車司機李博銓操作爬梯機帶行動不便的何全勝下樓，他說，看到同業遇到爬梯機意外事件，希望早日有爬梯機工作意外責任險，讓操作者、被服務對象多一層保障。記者蘇健忠／攝影

您我都可能面臨失能一天，需要長照資源拉一把，長照需求愈來愈殷切，保險機制卻仍在半路。保障受照顧者及提供服務者的保險配套要快跟上，才能讓有心想投入長照服務者有後盾，也讓被服務者多層保障。無障礙計程車司機爭取爬梯機工作保險，涉及交通、衛政、勞動等單位，政府各單位間應多些討論與對話，才能推動社會往前走。

行動不便者若要進出無電梯公寓，常會請無障礙計程車司機使用爬梯機協助上下樓，台北李姓司機去年操作爬梯機時，不慎被樓梯間雜物絆倒，造成老婦人摔傷，司機最後賠償家屬百萬元和解。未來行動不便者可預期增加，防堵類似事件發生，北台灣無障礙運輸產業工會呼籲建立「爬梯機工作意外責任險」，保護操作者與被服務者。

推估至2025年，台灣每5人就有一位是65歲以上長者，政府面對超高齡化浪潮，施政眼光須放遠、放廣，人的一生是在一段段照顧旅程中度過，要避免失能者陷入社會孤立，須挹注長照資源減輕壓力，也要有更完善健全環境吸引人才加入服務，才能建構一個正向循環，公部門各種支持系統，包含保險機制在內，是否做好準備，接住這些提供服務者？

2021年本報系願景工程曾推出「囚居晚年」系列報導，揭露全台43萬名老人困居無電梯老公寓窘境，這數字近年更高，且仍未計入住透天厝因老衰而上不了樓的長者。當老邁身體無法應付爬樓梯的日常挑戰，就醫、購物及各種人際互動，都因「行不得」形同囚居。

「老宅困老人」是活生生的殘酷現實，執政者不能視而不見，不思作為。若爬梯機服務能多少協助行動不便者上下樓，或許有助於脫離孤獨。研究發現，「孤獨」是嚴重的致死因子，獨居者一旦下不了樓、出不了門，他們的社會生活就消失了，「社交處方」很重要，否則失智、失能的社會成本，是全民難以承受之重。

賴清德總統擔任行政院長時，曾經要求照服員若嫌薪水太少，「就當做功德」。雖然事後道歉，但「賴功德」名號不脛而走，反映的正是民眾對低薪社會與長照困境的不滿，也暴露執政者不食人間煙火，政策不符人性。

近年長照2.0預算持續膨脹，卻遭監察院批評只顧「衝量」，喪失照顧價值，如今賴清德又喊長照3.0，希望不再是讓第一線提供服務者繼續做功德或走鋼索，要能真正解決現實困境，既然看見需要，就不該麻木不仁。

長照服務要以人民福祉為上，政府應當用更宏觀、整合不同面向角度思考哪些環節尚有不足，破除部會本位主義，避免發生機關各自為政，各擁各的經費與專案，卻缺乏通盤規畫，造成頭痛醫頭、腳痛醫腳狀況。

北台灣無障礙運輸產業工會理事長林垂穎說，台灣現有1200百多輛無障礙計程車，主要集中六都，近5年爬梯機被廣泛使用，現在使用爬梯機對司機較省力，被服務者出門也較不狼狽。記者蘇健忠／攝影
北台灣無障礙運輸產業工會理事長林垂穎說，台灣現有1200百多輛無障礙計程車，主要集中六都，近5年爬梯機被廣泛使用，現在使用爬梯機對司機較省力，被服務者出門也較不狼狽。記者蘇健忠／攝影
住新北五股、66歲男子何全勝中風後不良於行，若要回診就醫仰賴無障礙計程車，司機李博銓已協助何家6年，何男已故的母親也曾是他的服務對象，李博銓和何全勝默契十足，服務之餘，也會陪談心。記者蘇健忠／攝影
住新北五股、66歲男子何全勝中風後不良於行，若要回診就醫仰賴無障礙計程車，司機李博銓已協助何家6年，何男已故的母親也曾是他的服務對象，李博銓和何全勝默契十足，服務之餘，也會陪談心。記者蘇健忠／攝影

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