有爬梯機不再囚居老宅 暖心司機是無助家庭救星

從家門到計程車門，這段距離對有身障者家庭來說格外遙遠。很多老人困在沒有電梯的老宅，須藉由爬梯機輔助才出得了家門，這群無障礙計程車司機宛如無助家庭的救星，除了對許多經濟弱勢個案主動打折，也常扮演「張老師」陪談心。

新北14歲巫小妹與外婆同住新店區「惠國市場」老公寓3樓，巫小妹受過腦傷，四肢不協調，走路、口語表達都成問題，父親在外地工作，巫小妹與外祖母相依為命。巫小妹每月有十趟使用爬梯機補助，一旦額度用罄，吳金龍等這群無障礙計程車司機便主動分工排班，每天在放學時段主動接送、免收車資，減輕家屬照顧負擔。

5月21日下午，新店區下起午後雷陣雨，吳金龍顧不得自己淋得一身濕，小心翼翼地操作履帶式爬梯機，將巫小妹平安送到家。外婆林寶燕直誇吳金龍等司機很善良，體恤她要抱著25公斤孫女上下樓太辛苦、危險，司機們相互協調，即使孫女每月額度用完，爬梯機服務也不會中斷。

巫小妹讀國二，上下學有學校特教專車幫忙接送，但沒有爬梯機服務，上學那趟是阿嬤用背或抱帶她下樓，放學時段，善心司機會提早到巫家樓下守候，用爬梯機將巫小妹護送上三樓。

吳金龍說，他的小兒子因早產腦部缺氧，語言和行動能力都受影響，「目前狀態就是一個十歲大的孩子」，也因為家有特殊兒，讓他對巫小妹處境特別有感，希望發揮同理心給這個家庭一點溫暖。