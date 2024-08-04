下周可能有颱風？對台影響機率曝

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，目前在日本南方海面有個低氣壓環流，暫時不至於發展成颱風，明天以後會慢慢移動到台灣東方近海，台灣附近風場漸轉為偏北風，偏北風相對較涼，高溫狀況可望緩解，降到33-35度，不過因為低氣壓就在附近，天氣會變得稍微不穩定，各地晴時多雲偶陣雨，山區午後短暫雷陣雨。

廖于霆表示，低壓環流影響台灣至少約一周，周三後低氣壓會離台灣稍微遠一點，可能引進西南風，西南部在周三之後清晨到上午可能也會下雨，但不會太強。颱風可能要等到下周日，也就是七天以後才有機會在日本東南方海面的遠洋形成，預估對台灣沒有影響。

廖于霆說，今天受高氣壓與偏南風影響，各地大致晴朗穩定，僅台南到屏東山區午後有雷陣雨。昨天在台北信義區飆出39.4度高溫，今天北部仍有37-38度高溫發生機會，中南部高溫33-36度，東半部33-34度。入夜以後因天空雲量不多，熱能散失較快，各地低溫約27-28度，感受上就不會如此炎熱。