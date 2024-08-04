鬼月到！專家提醒1大忌易誤觸 請鬼拿藥單恐招厄

今天是農曆七月初一，迎來俗稱的「鬼月」。民俗禁忌不少，像晚上少出門、半夜別吹口哨等，民俗專家廖大乙更提醒，民眾拜拜常順口求財，但在農曆七月補財庫，無疑是「請鬼拿藥單」，不慎恐招致厄運，務必留意避免誤觸這1大禁忌。

廖大乙指出，甲辰龍年在五行上屬「木」，因沒有節氣「立春」成了「無春青龍年」，容易發生火光之災，逢鬼月氣韻動盪，民眾用火上應更謹慎，尤其龍、狗、羊、牛4生肖因正偏沖太歲，本來氣場較弱、運勢較低，碰上鬼月更要當心。

而在昨天深夜11時15分，子時一到「鬼門開」，民俗宗教上，民眾普遍都知道，鬼月期間更要小心行事，避免去海邊踏浪、溪邊戲水，尤其晚上陰氣盛，像是晚上非必要少出門、別太晚回家、半夜不要吹口哨等禁忌，敬畏謹慎度過農曆七月。

但廖大乙提醒，多數鬼月禁忌，民眾耳熟能詳，多會留心不觸犯，但逢農曆七月仍有普度或祭拜的時候，民眾要特別注意，別誤觸1大禁忌「求財」，這無疑是「請鬼拿藥單」，一時不察向「好兄弟」、「好姐妹」有所求許諾不慎恐招致厄運。

他強調，農曆七月是好兄弟、好姐妹放暑假到塵世吃喝玩樂，接受民間善心布施普度供養，是陽人布施捨得的月分，不是補財庫的好時機，選在此時補財位，就跟「請鬼拿藥單」沒兩樣，因此要懂得趨吉避凶，能夠化煞解厄保平安最重要。

廖大乙說，倘若真的必須祈願相助，也別亂許諾，依自身能力允諾普度、吃素或捐款等行善布施為宜。此外，農曆7月的穿搭上應避免黑色、紅色，因黑屬「陰」、紅代表「火」均不宜；太陽下山後出門可戴帽子「防煞」，降低招惹沖煞的機率。

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