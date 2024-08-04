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2個以上熱帶擾動醞釀中 吳德榮：今續飆38度高溫
今明恐續飆高溫，且台灣東方、日本南方廣大的海面，有不只兩個熱帶擾動在大低壓環流內醞釀中，應持續觀察。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(3日20時)美國模式(GEFS)系集模擬顯示，未來一周台灣東方、日本南方廣大的海面，有不只兩個熱帶擾動在大低壓環流內醞釀，其中距離較近的擾動以發展成「熱帶低壓」的機率較高，系集模擬路徑向西南西，朝台灣前進，但還沒接近即轉向，末期路徑很分歧，加拿大模式(GEPS)系集模擬路徑，亦有類似結果，皆因受到大低壓環流導引所致，對台無威脅。模式模擬將繼續調整，應持續觀察。
昨日各地飆高溫，各縣市最高氣溫前3依序為：台北(信義區)39.4度，新北(三峽區)39.3度，桃園(桃園區)38.6度。吳德榮說，今日仍需慎防38度左右極端高溫，各地區氣溫為：北部24至38度，中部26至37度，南部25至37度，東部23至37度。
吳德榮表示，今、明兩天晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；清晨西南風與陸風輻合，中南部偶有零星降雨的機率；午後對流發展，影響部分山區及少部分平地。
最新模式模擬顯示，吳德榮表示，周二至周六(6至10日)持續晴熱炎熱，高氣溫仍在36以上；水氣增多，清晨西南部有局部短暫陣雨的機率，不穩定度提高，午後對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。
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