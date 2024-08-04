老人虐待事件增3成 精神暴力最多

台灣面臨高齡化、少子女化夾擊，家庭人口數下降，照顧壓力上升，導致老人虐待事件頻傳；根據衛福部統計，近五年老人保護通報數成長近三成，施暴者以兒女、媳婦等直系親屬為主，比率達半數以上，施暴方式以精神暴力最多。

專家指出，老虐事件增加，與人口結構改變、照顧負荷提升有關，老虐事件多發生於家內，長者受傳統文化影響，不易向外求援，是老人保護一大阻礙。

一○八年老人保護通報案量為一萬七三七三件，到了一一二年已增至二萬二五四○件，成長率高達三成；以最新的一一二年通報老人保護案件數分析，施暴者以兒女、媳婦等直系血（姻）親卑親屬占比最高，占百分之五十五；案件類型以精神暴力占比最高，達百分之四十。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，台灣平均家戶人口數僅剩下二點五二人，照顧人力不如過去充裕，照顧長者壓力極大，家庭內部支持系統不足，國家介入不夠，再加上世代落差，子女觀念與傳統孝道不同，易導致照顧者與被照顧者關係緊張，增加老虐事件發生機率。

中華民國老人福利聯盟秘書長張淑卿表示，長者失能後被迫遷居與子女同住，因居住環境、生活習慣等不適應，容易導致衝突，且老人虐待不像兒虐，可由學校、安親班等從業人員察覺，多在家內不敢對外張揚，也會因受暴而畏懼至社區活動，讓老虐情況更難被發現。

老虐案增 多為子女施暴 製表／元氣中心

屏科大社工系教授趙善如發現去年老人虐待案件「非首次通報」比率達百分之四十四。此數字反映，長者在遭遇家暴並被通報後，常基於家醜不願外揚，憂心子女被貼標籤等理由拒絕服務，但一段時間後施暴情形又會再次發生，政府應鼓勵長者遇暴力侵害時，應積極接受服務，才有助降低再度受虐機會。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，衛福部辦理老人保護性社工職能訓練，觀察到家庭成員因照顧負荷對長者施暴時，協助連結資源；長照居服員也應增加老人虐待辨識能力，若發現長者抱怨家人冷言冷語、精神虐待等狀況，即通報進入老虐體系，「雙方敏感度都要提升」。