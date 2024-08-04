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調劑藥品費 診所少藥局15元

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
醫師公會指出，目前診所內的藥品調劑費，與社區藥局的調劑費不同，兩者相差15元，明明都是調劑藥品，診所的藥品調劑費，應該調整與藥局一致。藥師包藥示意圖。本報資料照片
醫師公會指出，目前診所內的藥品調劑費，與社區藥局的調劑費不同，兩者相差15元，明明都是調劑藥品，診所的藥品調劑費，應該調整與藥局一致。藥師包藥示意圖。本報資料照片

健保署明年四月起牙科診所處方箋，全改列成分名，引發醫界反彈，認為剝奪處方權，也讓患者面臨換藥風險，但藥師公會直指是醫界放不下藥價差，無視成分名處方箋早已是國際潮流。雙方槓上後，醫師公會全聯會昨提出藥局問題，指診所與藥局同樣都是調劑藥品，但藥事服務費相差十五元，應調整一致，否則偏鄉診所恐面臨倒閉危機。

醫師公會全聯會常務理事王宏育指出，藥師包藥有其專業，診所藥師給藥時會根據病人症狀給予患者用藥建議，可是藥事服務費即調劑費，卻只有卅九元，但如果患者拿著處方箋到藥局領藥，健保卻給付五十四元，並不公平。

王宏育日前向健保署反映，希望健保給付診所與藥局的調劑費一致，但能理解目前健保財務困難，若是一口氣把兩者差距調成一致，健保恐需多支出廿二億元，因此希望能先提高診所調劑每天前卅名患者的藥事服務費至五十四元，推估健保僅需先支出約多八億元，也能讓病患數少的偏鄉診所獲得保障。

藥師公會反駁：藥局備藥困難

藥師公會全國聯合會副秘書長溫致群表示，醫藥分業多年，但有些診所仍附設調劑室，而不是直接拿處方箋去社區藥局領藥。民眾於社區藥局領藥時，藥師看不到病人病歷，需做藥歷管理，且社區藥局要接受不同醫療院所的處方，備藥困難且複雜。溫致群表示，診所藥師與藥局藥師工作環境與條件截然不同，「不同工、不同酬」，不贊成調高診所藥師的調劑費。

據了解，此次提案暫未獲得健保署支持。王宏育說，醫師公會會持續爭取，希望至少二○二五年時可初步改善診所藥劑費用。

健保署 患者 藥局

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