申請長照卻沒使用 專家：恐是老虐警訊

老人虐待比率攀升，衛福部分析近年十三件涉及照顧議題之重大老人虐待事件，結果發現，百分之八十五案家曾申請長照服務，但其中僅三件實際使用長照服務，其中最大原因是家庭成員對於財務安排、資源使用等沒有共識。專家表示，針對申請長照卻未使用的案家，政府應視為警訊追蹤。

屏東科技大學社工系教授趙善如表示，長者申請長照資源卻不使用的原因有三，一是案家非低收入戶，須支付較高的長照自付額，經濟問題成門檻；二是主要照顧者，非家庭中的照顧決策者；三是老老照顧時，伴侶自認可負責照顧，不願放手讓他人幫忙。

趙善如表示，三種原因都可能增加照顧的壓力，當被照顧者提出需求，卻遭照顧者擋下，種種因素都可能成為施暴的導火線，政府應追蹤並建置訪視機制，了解被照顧者的需求，而非由照顧者單方面決定。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧認為，社工訪視遠水救不了近火，建議照顧者每天測量心情溫度計，尋求替手協助；被照顧者也應改變傳統孝道觀念，表達感謝，關係和諧才能降低受暴風險。