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「月入10萬不是問題」…看好長照需求 Uber物流也轉行

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
無障礙計程車司機成了長照新藍海，可以照顧家人，也能助人吸引物流車等司機「轉型」投入長照市場。圖／聯合報系資料照片
無障礙計程車司機成了長照新藍海，可以照顧家人，也能助人吸引物流車等司機「轉型」投入長照市場。圖／聯合報系資料照片

無障礙計程車司機成了長照新藍海，可以照顧家人，也能助人吸引物流車等司機「轉型」投入長照市場，他們說，拚一點月入十萬元不是問題，比開傳統計程車收入更好。不只男生投入，也愈來愈多女生加入無障礙計程車產業。

六十歲蔡秀燕當過旅行社領隊、導遊，四年前因疫情風暴，有半年收入掛零，她轉行加入無障礙計程車，服務輪椅族為主，偶爾也接無障礙包車旅遊。揮別疫情後，昔日旅行社同事邀她回老本行，她毅然婉拒，理由是「領隊不缺我一個，但無障礙計程車這行需要我啊」。

四十三歲蘇楷元曾是台北市西門町手機包膜店老闆，疫情期間每月虧損十多萬，三年前認賠殺出，一開始先轉行開Uber計程車，後續在無障礙計程車前輩鼓勵下投入長照車業，他認為開無障礙計程車可以賺錢又服務需要的人，很有意義及成就感，但需要耐心和同理心，跑得勤快，月入十萬元不成問題。

無障礙計程車通常服務個案住家到醫院之間，蘇楷元說，車資由政府補助七成三，客人自付二成七，若使用爬梯機，上二、三樓收費八百元，四樓九百元、五樓一千元，若到六樓頂樓加蓋需一千一百元，長照對象使用爬梯機，政府每趟補助四百九十元、使用者自付三百一十元起。

蘇楷元說，入行初期使用爬梯機時，心情難免忐忑，前輩帶著他實地操作一、二個月才放手，如今即使有三年多經驗，每次還是小心翼翼。

疫情 計程車司機 長照

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