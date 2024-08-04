車外不理賠 學者：影響長照交通服務意願

台灣明年邁入超高齡社會，長照需求量大增，但長照交通服務的保險卻未到位，學者直言台灣保險觀念狹隘，保險公司只保障長照計程車的「運輸過程」，人一離開車子通常不認，造成長照對象上下車、進入機構及醫療院所的最後一哩路都有風險。

逢甲大學特聘教授、台灣微光行動協會祕書長侯勝宗說，長照服務需求與日俱增，台灣無障礙交通車至少有五千輛，加上無障礙通用計程車，總數約六、七千輛；但長照服務內容複雜，交通接送人員不可能只負責載送人，同時可能肩負陪伴、照顧功能，很高的機率會使用爬梯機或協助上下車。

侯勝宗說，各長照交通服務單位的保險，只保障運輸過程的第三責任險，也就是人在車裡，保險公司才採認；他輔導的司機，就遇過乘客突然下半身無力，下車後走了四、五步就跌倒骨折，家屬提告，但保險公司不理賠發生在車外的事故，訴訟過程讓司機痛苦不堪。

侯勝宗說，隨著高齡化服務量日增，若保險在幾個關鍵環節有缺陷，可能導致司機服務意願減低，或是車行要求司機別提供服務，最後苦的還是需要協助的乘客。

他舉日本為例，推動的「介護保險」是以人為保障對象，保障照顧者全程的風險，避免司機扛下所有意外責任，交通部與衛福部應該跨部會協調才有解。

侯勝宗也說，長照司機除保費一年高達七、八萬元，還可能被拒保，但需求愈來愈高，台灣保險公司應規畫相關保單，發揮社會責任。

行無礙聯盟祕書長許朝富指出，中央從長照二點○開始，已將爬梯機納入長照服務補貼項目，但爬梯機操作人員卻沒有保險保障，曾期待意外險發揮作用，但保險公司明確告知「行不通」。

許朝富認為，關鍵在於爬梯機或相關服務人員至今還沒被認為是一個「職種」，曾發文詢問勞動部，被告知此行業至少需要二千名以上從業人員才能申請職種，勞動部等單位應正視問題，強化培訓，不僅保障案主，也能讓從業人員更安心投入服務。