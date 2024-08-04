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梯間雜物多 司機：操作爬梯機繃緊神經

聯合報／ 記者李成蔭葉德正王慧瑛／新北報導
無障礙計程車司機使用爬梯機幫身障者上下樓。圖／聯合報系資料照片
無障礙計程車司機使用爬梯機幫身障者上下樓。圖／聯合報系資料照片

雙北老舊公寓多，樓梯間常照明不足又堆滿雜物，不只住戶日常行走暗藏危機，使用爬梯機風險加倍，若不慎被雜物卡住，後果不堪設想。無障礙計程車司機反映，最怕遇到雨天，履帶式爬梯機遇水更濕滑，操作時須繃緊神經。

不少居民習慣在集合住宅的梯間堆放雜物，影響通行。新北市工務局表示，其實法令有規範，但私領域還是得靠民眾檢舉；有里長說，除了透過檢舉、消防安全稽查揪出亂象，里長也常扮演柔性勸導角色。

新北市工務局公寓大廈管理科表示，公寓大廈梯間若堆放雜物，違反「公寓大廈管理條例」第十六條第二項，可依該法第四十九條開罰四到廿萬元，只是公寓內部屬私領域，較難強制稽查。

市府官員感嘆，老公寓角落常見堆放雜物，須靠居民檢舉才有辦法開罰，有時會出現居民互相檢舉情況，被檢舉人打電話向公務員訴苦，市府須協助安撫溝通，此外就只能靠消防安檢揪出問題。

新北市永和區保安里長許承煬觀察，梯間堆放雜物屢見不鮮，最常見是擺放鞋櫃、腳踏車等，大樓比較常面對安檢，改善機率較高，老公寓免安檢，勸導改善的強度就低一些。

新北市蘆洲區復興里長李源泉指出，爬梯機約一個人寬度，梯間堆放雜物若不要太離譜，通常還是可以通行，堆雜物行為要靠鄰居間相互約束，才不會失控。

新北市輔具資源中心主任楊忠一表示，一般爬梯機受傷事件，大部分是手腳勾到、擦傷或碰撞較多，租用爬梯機前，要經過廠商訓練與驗證，但有些地點沒有適合的爬梯機可用，若離標準使用條件差一點點，輔具中心會派員到場協助貼上石英砂防滑，或靠人力協助克服等，盡力協助家屬。

公寓 安檢

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