爬梯機有風險 司機工會倡議責任險

行動不便者若要進出無電梯公寓，常會請無障礙計程車司機使用爬梯機協助上下樓，台北李姓司機去年操作爬梯機時，不慎被樓梯間雜物絆倒，造成老婦人摔傷，司機最後賠償家屬百萬元和解。未來行動不便者可預期增加，防堵類似事件發生，北台灣無障礙運輸產業工會呼籲建立「爬梯機工作意外責任險」，保護操作者與被服務者。

李姓司機去年四月加入無障礙計程車行列，去年六月使用爬梯機服務一名八旬婦人上樓，李被樓梯間雜物絆到，造成婦人臉部著地流鼻血，隨即被送醫。老婦臉部外傷讓家屬很不諒解，求償三百萬元，經無障礙運輸工會居中協商，以一百萬元達成和解。

李男說，造成個案受傷，內心過意不去，但一百萬賠償金對他是沉重負擔，是工會借錢助他度過難關。

李男說，經歷這次切身之痛，他體會到應有爬梯機工作保險，許多司機、服務個案經濟能力不佳，有保險機制當後盾，對各方都好。他也聽聞各地陸續有爬梯機意外，只是不一定報案、求償，隨著長照需求日增，應重視這項風險管理。

爬梯機有哪些 製表／王慧瑛、葉德正

北台灣無障礙運輸產業工會理事長林垂穎說，台灣現有一千二百多輛無障礙計程車，主要集中六都，近五年爬梯機被廣泛使用，早期則用人力背、抱或抬的方式帶行動不便者上下樓，現在使用爬梯機對司機較省力，被服務者出門也較不狼狽。

不過，不只是計程車司機可能會遇到類似問題，新北輔具中心可租借一三四部履帶式爬梯機，近年租借熱度上升。

二○一六年，新北王姓男子租借撐桿式爬梯機，試圖帶罹患漸凍症的父親下樓，因不諳操作，造成老父重摔身亡，檢方將他依過失致死罪起訴，高等法院認為王男不知受訓認證後才能操作爬梯機，判決無罪確定。

無障礙計程車司機李博銓說，如果服務對象體型魁梧，爬梯機操作吃力，曾服務體重破一百四十公斤對象，爬梯機幾乎達到耐受極限，過程如履薄冰，看到同業發生爬梯機意外，盼早日有爬梯機使用的相關意外責任險。

新北市衛生局科長吳玉鳳表示，先前長照機構服務保險，也是經過一再爭取才催生成功，目前交通服務有相關保險，對司機爭取爬梯機工作責任險樂觀其成，也強調人員操作訓練是重點。

新北市勞工局指出，支持工會倡議建立爬梯機工作意外責任險，現行法令未強制投保，可暫由工會自主幫會員投保意外險因應，若無障礙計程車司機因營業行為與乘客發生消費爭議，且涉及賠償，須回歸消保法處理。