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高齡健康產業博覽會 花蓮慈濟傳授如何讓中高齡員工發光

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
花蓮慈濟醫院獲勞動部邀請，在第一屆高齡產業覽會分享「中高齡者在花蓮慈院的就職狀況」，聽完醫務祕書李毅的分享，觀眾讚聲有加。圖／花蓮慈濟提供
花蓮慈濟醫院獲勞動部邀請，在第一屆高齡產業覽會分享「中高齡者在花蓮慈院的就職狀況」，聽完醫務祕書李毅的分享，觀眾讚聲有加。圖／花蓮慈濟提供

第一屆高齡健康產業博覽會今天是第二天，花蓮慈濟醫院獲勞動部邀請分享「中高齡者在花蓮慈院的就職狀況」，花蓮慈濟醫院醫務祕書李毅、護理部副主任呂基燕以座談分享中高齡或再就業者的職場優勢，以兒科病房的護理佐理員「蘋果媽咪」為例，她40歲從幼兒園幼教老師轉任已18年，負責病童身體清潔，也發揮兒童繪本導讀專才，成為醫師護理師不可或缺的好夥伴。

花蓮慈濟自2015年起積極聘僱中高齡加入，近五年平均進用率高達11%，也優先延聘身心障礙者，去年獲勞動部頒發「促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎」，花蓮慈濟院長林欣榮也獲得績優人員獎。今天林欣榮、護理部主任鍾惠君、人力資源室主任劉曉諭、高級專員李宜芳等人也到會場，分享經驗。

李毅指出，為提供同仁全方位的健康照顧，花蓮慈濟成立淨零排放暨環境管理委員、健康促進管理委員、職業安全管理委員會，串聯院內醫療專業與資源，落實安全、衛生的工作環境，並有專業團隊提供同仁的身心健康照護，其中還包括飲食照顧、人文關懷及托老服務。

目前，花蓮慈濟院內約有三成中高齡同仁，除了定期辦理動、靜態健促活動邀同仁參與，「預防勝於治療」，花蓮慈濟提供40歲以上員工每3年一次免費高科技健檢，65歲以上每年一次；若檢查結果異常，不僅積極提供醫療協助，還有慰問金使同仁能安心療養。

此外，重視臨床、教學、研究、醫檢、照護等工作的傳承，並善用青銀人力特質分工，讓世代合作常態化。呂基燕分享三段影片，其中供應室團隊，有五成20年以上的同仁，他們帶領年輕同仁熟悉環境和工作流程，醫院也做了許多措施，引進符合人體工學的設備，提升職業安全，避免同仁受傷。

花蓮慈院員工退休平均年齡58歲，平均工作年資超過25年，擁有珍貴經驗，人力資源室特別建立了「黃金人口」人才資料庫來留才，累計至2022年，已有179位具不同專長者加入人才資料庫；各單位需專業諮詢、技術問題或人力需求時，可從黃金人口資料庫中尋才，若退休員工同意後也能回聘返回職場，能繼續發揮專長，實現自我價值。

花蓮慈濟醫院8月3日下午在第一屆高齡產業覽會中，以座談的方式分享中高齡或再就業者在職場的優勢，醫務秘書李毅分享經驗（右一），院長林欣榮也在會場。圖／花蓮慈濟提供
花蓮慈濟醫院8月3日下午在第一屆高齡產業覽會中，以座談的方式分享中高齡或再就業者在職場的優勢，醫務秘書李毅分享經驗（右一），院長林欣榮也在會場。圖／花蓮慈濟提供
花蓮慈濟醫院獲勞動部邀請，在第一屆高齡產業覽會分享「中高齡者在花蓮慈院的就職狀況」，林欣榮院長鼓勵民眾再就業發揮專長，圖／花蓮慈濟提供
花蓮慈濟醫院獲勞動部邀請，在第一屆高齡產業覽會分享「中高齡者在花蓮慈院的就職狀況」，林欣榮院長鼓勵民眾再就業發揮專長，圖／花蓮慈濟提供
花蓮慈濟醫院獲勞動部邀請，在第一屆高齡產業覽會分享「中高齡者在花蓮慈院的就職狀況」，民眾熱烈回應，認真筆記。圖／花蓮慈濟提供
花蓮慈濟醫院獲勞動部邀請，在第一屆高齡產業覽會分享「中高齡者在花蓮慈院的就職狀況」，民眾熱烈回應，認真筆記。圖／花蓮慈濟提供
花蓮慈濟院長林欣榮（左二）偕夫人與醫務秘書李毅（左三起）、人力資源室主任劉曉諭、護理部主任鍾惠君、副主任呂基燕參加第一屆高齡產業覽會，為有意再度就業的中高齡朋友加油。圖／花蓮慈濟提供
花蓮慈濟院長林欣榮（左二）偕夫人與醫務秘書李毅（左三起）、人力資源室主任劉曉諭、護理部主任鍾惠君、副主任呂基燕參加第一屆高齡產業覽會，為有意再度就業的中高齡朋友加油。圖／花蓮慈濟提供
花蓮慈濟醫院獲勞動部邀請，在第一屆高齡產業覽會分享「中高齡者在花蓮慈院的就職狀況」，林欣榮院長以個人的觀察，認為中高齡最寶貴的就是經驗，圖／花蓮慈濟提供
花蓮慈濟醫院獲勞動部邀請，在第一屆高齡產業覽會分享「中高齡者在花蓮慈院的就職狀況」，林欣榮院長以個人的觀察，認為中高齡最寶貴的就是經驗，圖／花蓮慈濟提供

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