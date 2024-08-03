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明天南北持續飆高溫！下周低壓靠近台灣 各地再迎降雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天雙北都出現39.4度高溫，明天各地普遍仍為33至36度，大台北及中南部地區更有局部37度高溫。本報資料照片
今天雙北都出現39.4度高溫，明天各地普遍仍為33至36度，大台北及中南部地區更有局部37度高溫。本報資料照片

中央氣象署表示，今天雙北都出現39.4度高溫，明天各地普遍仍為33至36度，大台北及中南部地區更有局部37度高溫，白天各地仍為晴到多雲，午後中南部山區及南部近山區平地有短暫陣雨。下周一、周二日本南方海面低壓帶靠近台灣，水氣增多，苗栗以南有不定時短暫陣雨或雷雨，新竹以北、宜蘭也有零星短暫陣雨。

氣象署預報員葉致均表示，明天各地仍為晴到多雲，午後中南部山區及南部近山區平地有短暫陣雨，清晨至上午中南部沿海也有零星雨。溫度方面，今天雙北地區都有出現39.4度高溫，明天各地普遍仍為33至36度，大台北及中南部地區更有局部37度。

他表示，下周一、周二日本南方海面低壓帶靠近台灣，水氣增多，苗栗以南有不定時短暫陣雨或雷雨，新竹以北、宜蘭也有零星短暫陣雨，其他地區則為午後短暫雷陣雨。周三至周六低壓系統遠離，但台灣還是在低壓範圍內，環境以西南風為主，中南部不定時會有短暫陣雨或雷雨，其他地區則為午後雷陣雨。

另外，葉致均也說，日本東方及南方海面為一個大低壓帶，其中南方海面的低壓系統未來幾天發展有限，頂多形成熱帶性低氣壓，下周一、周二較靠近台灣，周三後就會遠離，是否成為颱風要再觀察。

日本 氣象署 雷雨 高溫

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