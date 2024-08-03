快訊

奧運拳擊／林郁婷衰捲性別風波 醫師以1物證明「她就跟羅琳一樣是女生」

鄭中基拋震撼彈！演唱會倒數2個月 突宣布「離開歌壇」

奧運射箭／雷千瑩女單16強賽不敵南韓 中華隊射箭一牌未得

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七夕情人節想壞壞…怎辨別對方有性病？專家教戰：看到這些現象快跑

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
專家提醒，雖然性病等外觀表現需要受到專業訓練，但民眾仍可以透過簡單的方式觀察，保護自己。情境示意圖。圖／Ingimage
專家提醒，雖然性病等外觀表現需要受到專業訓練，但民眾仍可以透過簡單的方式觀察，保護自己。情境示意圖。圖／Ingimage

再過7天，也就是8月10日將迎來七夕情人節，有人選擇與伴侶共度浪漫夜晚，也有人選擇網路交友一夜情。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，不少年輕人利用節慶增加發生關係的機會，但千萬不要為了短時間衝動付出一輩子代價。他提醒，雖然性病等外觀表現需要受到專業訓練，但民眾仍可以透過簡單的方式觀察，保護自己。

據疾管署統計2023年愛滋新確診人數為940例、65歲以下梅毒病例數為8277例、淋病則為8204例。

黃高彬說，在感染科醫師的眼中「七夕不是個好節日」，不少10多歲年輕人，因一時無聊或好奇，選擇透過交友軟體等與網友發生性關係，不安全性行為增加感染淋病、梅毒、疱疹等。

黃高彬說，曾遇過年僅16歲的少女，認識同校的學長後，學長即把女生約到家中，想要發生性關係，當下女生也不敢反抗，兩人發生關係後，少女下體不時出現惡臭，來到診間就醫時，褲子一脫下來，整個診間都充斥著惡臭味，下體皮膚像是腐爛般相當恐怖，少女因不曉得學長的交友狀況，僅一次的性行為就染上性病。

黃高彬說，辨別性病的外觀表現，雖然需要受過嚴苛的專業訓練，才能一眼辨別，但民眾仍可透過簡單的方式觀察，保護自己。

如果是曾感染過「陰部疱疹」的患者，皮膚會出現橢圓形、圓形疤痕，男性多出現在生殖器，女性多在大小陰唇或是陰道開口附近出現疤痕，疤痕多呈現淡粉紅色。

黃高彬表示，陰部疱疹也就是俗稱的生殖器疱疹，常見是由第二型單純疱疹病毒（HSV-2）引起，只要感染過疱疹病毒，體內終身都會潛伏著疱疹病毒，當身體狀況不好、免疫力不佳，感染他人的機率就會提高，只要透過「接觸」，如接吻、摸到感染者傷口等，疱疹病毒就可能穿過皮膚，順著神經系統移動，潛伏在體內，等待免疫系統不佳時爆發。

若曾感染過淋病，患者不時會分泌「白色」或「淺綠色」的分泌物，且分泌物會帶有類似膿瘍的臭味，由於一般人沒有經驗罹病的經驗，很難區分白色或是淺綠色的分泌物，是一般的細菌感染，還是淋病所致。

梅毒患者的生殖器會有「硬性下疳」的表現，如果會陰部或是生殖器上有小顆且硬硬凸起物，同時伴隨臭味，黃高彬說，摸到硬物又聞到臭味，一定要「馬上離開」。他強調，即使性行為過程「全程戴套」且過程並不劇烈，可達到保護效果，但是仍不能保證100%不會感染。

「很多人甚至連對方底細都不清楚」黃高彬感嘆，不少人還是在與對方發生幾次關係後，才被對方告知有感染性病，實在是很悲慘。網路交友沒有關係，但是要進一步發展前應該先了解，不要為了短時間的衝動，付出一輩子的代價。

七夕 性行為 情人節 愛滋 生殖器 病毒 臭味

延伸閱讀

免治馬桶「超噁噴頭照」曝 醫建議2重點防細菌感染

凱米釀淹水恐夾帶病原 醫：注意飲用水、勤洗手

男子陰莖罕見長皮蛇紅腫痛癢 醫曝1性行為恐增染病風險

新冠新變異株傳染力加倍 醫示警不論輕重症病人都變多

相關新聞

明天南北持續飆高溫！下周低壓靠近台灣 各地再迎降雨

中央氣象署表示，今天雙北都出現39.4度高溫，明天各地普遍仍為33至36度，大台北及中南部地區更有局部37度高溫，白天各...

七夕情人節想壞壞…怎辨別對方有性病？專家教戰：看到這些現象快跑

再過7天，也就是8月10日將迎來七夕情人節，有人選擇與伴侶共度浪漫夜晚，也有人選擇網路交友一夜情。中國附醫感染管制中心副...

台中男自宮後墜樓…「極不尋常」 醫師分析背後恐有這2大原因

台中一名41歲男子疑似情緒不穩，今天凌晨在住處拿刀切斷生殖器後從頂樓墜落。精神科醫師指出，看起來的確比較不尋常，最常見的...

周末旅運交通需求大！蘇花海運備援延長一日 航班時間略有調整

交通部航港局考量周末假期旅運交通需求較大，協調凱旋1號再提供1日蘇花海運備援服務至8月4日，並延後花蓮港早上開航時間及調...

網傳5日急速瘦身法 醫：糖尿病患者等3類人不適合

網路流傳一份減肥5日食譜，期間每天只吃單一食物類型，引發愛美人士關注。醫師提醒，雖可作為「急救型瘦身」，但消化功能不佳、...

控訴颱風期間未停飛 台灣虎航工會提5大訴求

凱米颱風挾帶強勁風雨，影響多架航班起降。近日有台灣虎航員工控訴，颱風期間高雄航班幾乎停飛，唯獨虎航堅持要飛，員工一早發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。