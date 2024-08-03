控訴颱風期間未停飛 台灣虎航工會提5大訴求

凱米颱風挾帶強勁風雨，影響多架航班起降。近日有台灣虎航員工控訴，颱風期間高雄航班幾乎停飛，唯獨虎航堅持要飛，員工一早發現特約飯店淹水，還要涉水搭車通勤。台灣虎航企業工會今也發表聲明，希望公司擴大機隊、提升天然災害出勤激勵金、設想合理的出勤規範、請假假別新增天災假，及讓工會列席防颱會議等。

台灣虎航企業工會表示，當外面狂風暴雨，各地停班停課的時候，員工仍舊為了守時與責任感出勤，除了飛機搖晃要安撫旅客、處理飛機轉降或返場的旅客問題，還要面對拿不到行李旅客的重重怒火，下班還要因為捷運、客運停駛回不了家。

台灣虎航企業工會呼籲，希望公司考量將機隊擴大，好規劃出熱賣的航路，並使有飛機調度的空間；考量將天然災害出勤激勵金提升以符合車資需求；對一線同仁設想出合理的出勤規範；請假假別新增天災假，以符合現況；讓工會列席防颱會議等。

對此，台灣虎航表示，因凱米颱風挾帶著強降雨量，造成高雄多處出現嚴重淹水災情，也包含虎航組員下榻飯店。相關單位在淹水的當下及事後幾經確認執勤組員人身安全，以同仁安全為優先，並無任何一位員工涉水執勤，後續也由下榻飯店安排接駁車輛，協助執勤組員交通及外出安全。

台灣虎航指出，關於7月25日高雄航班，當天高雄機場天氣預報事前均符合起降標準，但因颱風的天候強度持續改變，IT321、IT288受當日天氣狀況持續不穩定而取消。IT577則為前一班航機無法降落高雄，轉降至桃園而取消；IT662則為前一日計畫性取消，航班規劃均按飛航標準及防颱計畫執行。

台灣虎航也說，公司原訂7月25日進行勞資會議，但因受颱風而延後且積極協調，已改為8月9日。雖然員工對此資訊有所誤解與實際事實有誤，未來將再加強溝通說明，且將會於近期勞資會議中，積極善盡說明與溝通，期待團隊朝保障同仁安全至上持續努力。

台灣虎航重申，颱風天然災害雖為不可預期，感謝所有值班人員於颱風期間執勤的辛勞，對於此次事件造成部份員工誤解也將於未來加強說明，也絕對會確保同仁安全為首要，飛航安全為至上。