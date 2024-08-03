網傳5日急速瘦身法 醫：糖尿病患者等3類人不適合

網路流傳一份減肥5日食譜，期間每天只吃單一食物類型，引發愛美人士關注。醫師提醒，雖可作為「急救型瘦身」，但消化功能不佳、肝腎功能不佳者與糖尿病患者不適合。

夏天到了換上清涼裝扮，如何迅速擺脫贅肉負擔讓人煩惱，畢竟根據衛生福利部國民健康署統計，台灣成人每2人就有1人、學童則是每3人有1人過重或肥胖。

最近網路流傳一份快速減肥5日食譜，內容大致為：週一「蛋斷日」只吃蛋、週二「液斷日」只喝無糖飲、週三「肉斷日」只吃原型肉類、週四「果斷日」只吃低糖水果、週五「菜斷日」只吃青菜，且強調在執行這5日食譜時，每日必須喝2000至3000cc的水與9小時的睡眠。

至於有沒有用，執業減重專科暨家醫科醫師楊智雯近日透過新聞稿分析，實際上這是所謂的「單一飲食法」，將最常聽到的「只吃蘋果」，改為一天只吃一種單一食物類型，奠定在控制熱量為手段，達到短期瘦身的成效。

楊智雯指出，從熱量論的觀點來說，吃進的熱量變少了，當然會瘦，但對於習慣日常三餐都要有碳水的民眾來說，在執行期容易出現頭昏、注意力難以集中的現象。

她強調，這份食譜僅適合極短期仿效，例如即將拍婚紗照或舉辦婚禮的準新娘，這種「減肥法」也並非人人適用，特別是消化功能不佳、肝腎功能不佳者與糖尿病患者；有急速型瘦身需求的民眾，最好還是經由醫師或者營養師的評估，切莫把自己的身體當作實驗品。

楊智雯特別提醒，糖尿病患者本身營養調控能力不佳，若斷糖卻未配合藥物控制，將面臨極高的低血糖風險，更嚴重的是，可能因胰島素分泌減少，身體無法充分利用糖分，而大量分解脂肪並累積酮體，造成電解質失衡，引發致命性的糖尿病酮酸血症。

國健署建議理想減重速度，最好是每週減0.5到1公斤，以此速率減重，每月期望能夠減重的目標為2到4公斤，目標設定不要好高騖遠，反而容易打退堂鼓，可參考漸進式做法，例如微小行為修正，戒除含糖飲料、酒精、零食宵夜，並細嚼慢嚥，增加走路、爬樓梯等，從每天減少200大卡，再逐步增強運動及飲食分量控制，朝向每天減500大卡邁進。