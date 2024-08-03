因應宗教需求 新增猶太教潔食家禽免送屠宰場
農業部2日公告，屠宰供食用的雞、鴨、鵝，新增供猶太教潔食家禽（Kosher Poultry）所需，依規定申請同意時，免送屠宰場屠宰。
農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬接受中央社記者電話訪問指出，在台灣的猶太教徒有提出申請，所以經審議通過後，2日做出公告；而屠宰作為猶太教潔食家禽所需的雞、鴨及鵝，須依規定，取得所在地直轄市、縣（市）政府同意，並發給證明文件，才能自行屠宰。
另外，他說，公告所指其他3種情形，則是原本就可免於屠宰場內屠宰，包含自宅內屠宰供家人、客人食用；其次是報請行政院核定的山地鄉原住民族地區，獲在地政府列入管理的零售市場、攤販臨時集中區。
以及離島建設條例所稱的離島內相關集中屠宰的場所，這些場所須經所在地政府列入管理，並符合清潔衛生。
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