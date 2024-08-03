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奧運拳擊／林郁婷昨賽後未受訪 今首露面吐贏下16強賽心聲

奧運熬夜看賽事 醫提醒3高患者多量血壓、備妥藥

中央社／ 台北3日電

巴黎奧運戰況激烈，熬夜看比賽再來一手啤酒配宵夜好過癮。但3高患者要小心，醫師提醒，熬夜跟酒精影響血壓變化，太興奮會增加心臟壓力，多量血壓、備妥舌下含片等「救命藥」。

巴黎奧運台灣代表隊賽程已過半，已經保底銅牌的女子拳擊好手吳詩儀，將力拚金牌戰門票；「抗癌女拳王」陳念琴則要在8強登場，只要跨過這關，就可提前確定有獎牌入袋。

不少人白天偷閒看比賽還不夠，晚上持續守著各大轉播平台緊盯，熬夜成全民運動。台大醫院副院長、家醫科主治醫師黃國晉今天告訴中央社記者，尤其3高患者要注意3件事情，增加量血壓次數、備妥舌下含片等「救命藥」、酒精會影響血管收縮。

黃國晉指出，白天有工作晚上又熬夜看比賽，當然是不建議，除非白天可以休息，但原本該睡覺的時間還醒著，建議高血壓患者可在深夜時量血壓，量個2、3天觀察變化，必要時可跟醫師討論稍微調整用藥。

看到喜歡的選手勝出令人興奮，黃國晉表示，如果是有心血管疾病的人，要多注意避免過度興奮，交感神經受刺激，對心臟的壓力會比較大，缺氧情況可能會很嚴重，若本身有在吃舌下含片的病人，一定要隨身攜帶。

喝啤酒或是酒精飲料，血壓會因酒精作用先降低後續又升高。黃國晉提醒，血壓過低或過高都會產生頭暈的狀況，甚至頭痛，特別是有些人可能有潛在疾病，或腦中有血管瘤、血管異常而不自知，千萬別以為只是喝茫了就輕忽。

他強調，無論如何還是不要讓自己壓力太大，想睡就睡了，隔天還有重播可看，且吃宵夜也會讓平常控制不錯的血糖又起變化，健康看比賽能才持續為選手加油。

巴黎奧運 熬夜 酒精

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