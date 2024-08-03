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熱爆！台北信義39.4度全國最熱、台大37.8度

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台北信義39.4度全國最熱、台大37.8度 鄭明典也說話了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱。聯合報系資料照
各地天氣高溫炎熱。聯合報系資料照

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天平地高溫前10名都在台北市和新北市，最高溫為台北市信義於下午1時測得39.4度高溫，其次是台北市台灣大學、新北市鶯歌37.8度、新北市山佳37.7度、新北市三峽37.6度。前中央氣象局長鄭明典也在臉書表示，有段時間不見的大台北高溫天氣型態。

中央氣象署持續發布高溫資訊（橙色），今天白天台北市、新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號。

高溫橙色38燈號：台北市、新北市。

高溫橙色36燈號：基隆市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

高溫黃色燈號：桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣。

中央氣象署預報員葉致均表示，今天高溫相當明顯，東半部可以來到32至33度左右，西半部地區普遍35至36度，包括桃園以北、中南部近山區、花東縱谷一帶，都是容易有36度以上高溫發生情形，尤其大台北地區有局部37度以上高溫發生的機會，今明兩天戶外活動做好防曬、多補充水分。

嘉義 高溫

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