快訊

靈異玄案／孩夜啼指門口有人 他衝現場竟是亡者幫開門

中華隊3日賽程 拳擊吳詩儀續拚獎牌成色 李孟遠射擊最後希望

驚悚影像曝！鐵門突脫軌突倒塌！3歲女童閃避不及遭活生生壓死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免治馬桶「超噁噴頭照」曝 醫建議2重點防細菌感染

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
公共場所免治馬桶噴頭發霉，有網友直呼「比廁所有鬼的恐怖故事還恐怖」。圖／取自Dcard
公共場所免治馬桶噴頭發霉，有網友直呼「比廁所有鬼的恐怖故事還恐怖」。圖／取自Dcard

你敢在公共場所用免治馬桶嗎？日前有名女網友發文提到，沒按任何按鈕，免治馬桶卻自動噴水，一看更發現噴頭發霉，由於女生的生理構造較容易被感染，讓她直呼「比廁所有鬼的恐怖故事還恐怖」。有感染科醫師表示，細菌每20分鐘繁殖一代，殘留的尿液可能因此流到陰道前庭導致感染，建議使用濕紙巾擦拭後，再用紙巾吸乾，在外要使用坐式馬桶時，則可使用攜帶式馬桶座墊。

網友蒂娜在網路社群「Dcard」以「嚴重提醒！！公共免治馬桶拜託看到一律拔插頭」為題發文，分享自己在外使用免治馬桶的經歷，並表示「個人根本沒想用公共免治馬桶」，所以也沒有按任何按鈕，卻在每次快上完廁所時，有個東西會自動噴水，後來更發現噴頭都是黴菌，直呼「比廁所有鬼的恐怖故事還恐怖」，並建議大家看到這種免治馬桶一律拔插頭。

對於她的經歷，留言區正反意見兩極，有網友表示，「天啊，我如果被噴到我真的會發瘋，需要馬上回家洗下面的那種崩潰」、「還有那種自動沖水感應有問題的，上到一半突然沖水，噴到妹妹真的超級噁心，我瘋狂拿酒精噴在衛生紙上去擦，但還是噁心到想哭」；但也有人表示，「從來沒遇過會自動噴的，這個洗屁股的管子要伸出來不是要自己按嗎？」、「有時候是你沖水按到開關」。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，假設噴頭很髒、發霉，先出水一段時間、水流大一點、久一點，影響可能沒那麼大，最怕就是只沖一下就離開，如果這次清洗後隔很久才有下一次排尿，濕濕的就容易導致細菌或黴菌滋生，畢竟細菌每20分鐘就會繁殖一代，在家中使用免治馬桶同樣需要留意。

小號之後要用濕紙巾擦拭，再使用紙巾吸乾，避免尿道口殘留尿液，黃高彬說，尿液從尿道口往下滑到陰道前庭，可能引發進一步感染，公共場所免治馬桶，基本上會建議女性不要貿然使用，有需要使用坐式馬桶的話，可使用攜帶式馬桶座墊。

黃高彬說，畢竟噴頭清潔度沒辦法掌控，也難防有性病或傳染病感染者，將自己的分泌物塗抹在上面、傳染給他人，提醒女性如廁時，還是使用濕紙巾擦拭後再吸乾，保持泌尿道乾燥，否則潮濕除容易感染，也可能出現異味；男性因為生理構造不同，加上會有褲子的摩擦，比較不會有這類感染。

免治馬桶 紙巾

延伸閱讀

颱風天「苦中作樂」1行為 醫師急喊母湯：等於舔馬桶

凱米釀淹水恐夾帶病原 醫：注意飲用水、勤洗手

整天守馬桶！56歲婦一天頻尿36次 原因竟是退休尪「太黏人」

新冠新變異株傳染力加倍 醫示警不論輕重症病人都變多

相關新聞

免治馬桶「超噁噴頭照」曝 醫建議2重點防細菌感染

你敢在公共場所用免治馬桶嗎？日前有名女網友發文提到，沒按任何按鈕，免治馬桶卻自動噴水，一看更發現噴頭發霉，由於女生的生理...

台南到小港機場巴士復駛 估到今年底可創造1億觀光產值

台南往來小港機場接駁巴士復駛，台南市觀旅局搭配推出遊程套票，甫上架已超過100筆預購訂單，觀旅局表示依既定策略持續進行海...

北市室內空品自主管理標章取得率低 環局曝中央一動作所致

北市環保局響應中央政策，過去3年力推室內空品自主管理標章制度，但審計部發現，超過百處場所標章屆期失效卻沒展延或再申請，且...

周末旅運交通需求大！蘇花海運備援延長一日 航班時間略有調整

交通部航港局考量周末假期旅運交通需求較大，協調凱旋1號再提供1日蘇花海運備援服務至8月4日，並延後花蓮港早上開航時間及調...

米特年度音樂會：陳力鋒、盧易之、翁明榆詮釋吉松隆《靈鳥》協奏曲

今年的米特薩克斯風重奏團年度音樂會即將在國家音樂廳舉行，並將呈現備受期待的《靈鳥》協奏曲，這是由知名日本作曲家吉松隆創作的作品。由三位國內知名音樂家：陳力鋒、盧易之和翁明榆共同演繹，他們的合作讓樂迷充滿期待。 薩克斯風、鋼琴與擊樂的交融

高溫炎熱、山區午後雷陣雨 下周一二低壓靠近可能微變天

近期仍是高溫炎熱、山區午後雷陣雨的天氣形態。中央氣象署預報員葉致均表示，日本南方海面一直到菲律賓東方海面，整個是大的低壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。