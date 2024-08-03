台南到小港機場巴士復駛 估到今年底可創造1億觀光產值

台南往來小港機場接駁巴士復駛，台南市觀旅局搭配推出遊程套票，甫上架已超過100筆預購訂單，觀旅局表示依既定策略持續進行海外國際宣傳行銷，並與各大國際知名電商平台通路洽談販售，期待成功讓國際遊客便捷抵達台南，預期在年底達到服務國際來台3000人次的目標，創造1億以上觀光產值。

台南市政府8月1日起結合電商平台推出小港機場至台南的接駁巴士，提供遊客更便捷的交通及購票服務，讓國際旅客自小港機場入境後，即可坐車直達台南，單趟每人300元，不只方便台南市民到小港機場搭飛機，更因應小港機場運量復甦，為吸引國際旅客到訪台南。

市府觀旅局表示，從小港機場直接坐巴士到台南，提供國際旅客從小港機場往返台南市的交通服務，讓國際旅客擁有快捷且舒適的旅遊體驗。同時結合熱門景點推出多款旅遊套票，結合台南熱門景點推出旅遊套票，期望藉由多元、便利的旅遊產品，吸引更多國際旅客來台南玩，帶動台南觀光產業發展。

觀旅局表示，依據交通部觀光署辦理「112 年來台旅客消費及動向調查」， 分別在桃園國際機場、高雄國際機場現場訪問離境旅客，來台旅客每人每次平均消費約4萬元，目標到年底服務從小港機場直達台南旅客約3000人，可創造上億元觀光產值。

台南市觀旅局長林國華表示，往小港機場快巴路線設有小港機場、巴克禮公園、香格里拉飯店、台南轉運站及小西門共五個站點，每日往返4趟、共8班次，規畫班次為自小港機場至小西門站於0點30分、9點、下午1點、下午5點發車，小西門站至小港機場於3點30分、11點、下午3點、下午7點發車，單趟票價每人300元。

觀旅局說，現在到kkday、Klook、雄獅旅遊網及台南輕鬆遊等國際旅遊電商平台皆能買到乘車票券，網站提供中、英、日、韓四種語言服務，方便國際旅客訂票，同時也邀請海外KOL進行宣傳，進一步推動海外行銷，期望藉由多元的旅遊套票產品，持續提升國際旅客來台南旅遊的便利性。