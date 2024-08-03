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北市室內空品自主管理標章取得率低 環局曝中央一動作所致

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局響應中央政策，過去3年力推室內空品自主管理標章制度，此為台北市政府聯合服務中心。記者林佳彣／攝影
北市環保局響應中央政策，過去3年力推室內空品自主管理標章制度，此為台北市政府聯合服務中心。記者林佳彣／攝影

北市環保局響應中央政策，過去3年力推室內空品自主管理標章制度，但審計部發現，超過百處場所標章屆期失效卻沒展延或再申請，且公告列管場所僅3成多取得標章。環保局回應，標章取得率下降原因是環境部修正標章申請流程，過往是環保局主動核發，現在須由各場所主動申請。

環境部2021年7月發布「行政院環境保護署室內空氣品質自主管理標章推動作業要點」，公告與非公告場所的室內空品經縣市主管機關審查，符合標章規格標準者可獲優良級或良好級標章。

審計報告指出，環保局2021年至2023年編列「台北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫」經費2155萬元，委外執行各類公共場所室內空品巡檢檢測、更新維護公共場所室內空品資料庫，以及推動室內空品自主管理標章等。

報告提及，環保局3年分別核發223張、132張、38張空品自主管理標章，其中2021年申請核發者有201張已屆期失效，部分雖於2022、2023年再申請核發，但仍有146處認證標章屆期失效，未展延或再提出申請；截至去年8月，取得標章且未屆期共192張。

審計報告另說，北市符合室內空氣品質管理法第一批及第二批公告場所，截至去年8月共337處，其中取得標章且未屆期114處、僅占33.83%，比率偏低；北市列管場所17類，但取得標章比率不到3成有9類，包含政府機關辦公場所、百貨公司、量販店業、醫療機構等。

環保局回應，列管場所依法規定都要定期檢驗，環保局會主動核發自主管理標章給合格者，後來環境部修正標章申請流程，須由各場所自行主動申請並提供相關文件資料，環保局才可核發標章，但有些符合資格者因不願意或忘記申請等狀況，導致取得率低。

環保局說，已加強向轄內公告列管場所宣導主動申請，北市今年7月共332處公告列管場所符合室內空品標準，其中182處取得標章，達公告列管場所數55%，預估年底前取得率可達80%以上。

主管 北市 環保局

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