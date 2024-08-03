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強制引水區預告近10年 交通部擬依國際做法遇反彈

中央社／ 台北3日電
交通部104年就預告修正強制引水區草案，但至今未公告。針對航港局提出最新的版本，交通部求擬依國際做法，卻面臨各引水人辦事處反彈。聯合報系資料照
交通部104年就預告修正強制引水區草案，但至今未公告。針對航港局提出最新的版本，交通部求擬依國際做法，卻面臨各引水人辦事處反彈。聯合報系資料照

交通部104年就預告修正強制引水區草案，但至今未公告。針對航港局提出最新的版本，交通部參考運安會建議，最近再次檢視，要求擬依國際做法，卻面臨各引水人辦事處反彈。

政府修正法規都有一定預告期，提供各方陳述意見的機會，而「我國國際商港、工業專用港強制引水區域」草案，在民國104年1月21日就預告，並經行政院刊登公報，當時的預告期是7天，但至今仍未公布，實屬罕見。

國家運輸安全調查委員會近幾年調查多起船舶在港口碰撞案件後，發現台灣目前引水的做法與世界各國港口作法迥然不同，尤其領船進港的登輪點及領船出港的離輪點不一致，且離輪點也未在海圖上標示，甚至船還未出港引水人就下船，對不熟悉港口作業的船舶是一大風險，多次建議交通部訂定及公告強制引水區域，並公布引水人登輪、離輪點位置，提升港口航行安全。

交通部根據運安會建議，重新檢討「我國國際商港、工業專用港強制引水區域草案」，航港局提出的草案，與104年的預告草案完全不同，雖然各引水人辦事處都支持，但因為並不符合國際上的做法及運安會的建議，交通部已退回。

交通部航政司長韓振華今天接受中央社記者訪問，他說，因各方對強制引水區的意見仍多，已請航港局再溝通；航港局長葉協隆說，目前的引水是各港口依實際需求訂定的做法，針對強制引水區草案，會依照交通部的意見再檢討，但強制引水不但要保障船舶安全，也要顧及引水人安全。

交通部依據運安會的建議，認為強制引水區應參考新加坡、香港、美國、瑞典、馬來西亞、日本及韓國等國家地區做法，海圖顯示應於港口海圖標示引水站（點），且大多登輪、離輪在同一點或附近。

交通部認為，強制引水區實施目的在於保障船舶進出港口、航道、港埠設施的航行安全，引水人登輪區、離輪區的規劃是為確保船舶進出港作業過程，將風險降至最低，對引水過程中出現緊急情況時，應有足以應變的時間與空間，以管控對船舶、港口及環境危害的風險，登輪點、離輪點的規劃應位於強制引水區域及防波堤外。

交通部檢視航港局提出的草案，發現各港登、離輪點相距過遠，且強制引水區未包含防波堤，引水人登小型船舶後過於接近防波堤、港嘴等，易造成引水人與船長溝通時間不足。

不過，各引水人辦事處支持航港局的提案，認為各港口條件不同，不應直接參考國外的做法，且冬季湧浪會對引水人生命安全有威脅，各引水人辦事處一致反對交通部看法。

而全國船聯會與台北市船長公會則與交通部意見一致，有船舶業者認為，要確保引水人安全，應從改善引水船的安全性著手。

交通部 引水人 航港局

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