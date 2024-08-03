米特年度音樂會：陳力鋒、盧易之、翁明榆詮釋吉松隆《靈鳥》協奏曲

今年的米特薩克斯風重奏團年度音樂會即將在國家音樂廳舉行，並將呈現備受期待的《靈鳥》協奏曲，這是由知名日本作曲家吉松隆創作的作品。由三位國內知名音樂家：陳力鋒、盧易之和翁明榆共同演繹，他們的合作讓樂迷充滿期待。

薩克斯風、鋼琴與擊樂的交融

米特薩克斯風重奏團的樂團首席陳力鋒畢業於荷蘭阿姆斯特丹音樂院，他的薩克斯風演奏技巧和豐富的音樂性廣受讚譽，融合了情感與技藝。北藝大專任助理教授盧易之，則在德國柏林藝術大學取得最高演奏文憑，以鋼琴獨奏見長，擅長結合古典與現代元素。台北打擊樂團音樂總監翁明榆，畢業於法國國立巴黎高等音樂院，以獨特的擊樂風格為音樂帶來多樣的節奏。這三位音樂家汲取了來自不同國度的養分，將在這場音樂會中匯聚一堂，共同演繹《靈鳥》，預期為觀眾帶來耳目一新的聆聽體驗。

《靈鳥》協奏曲與作曲家吉松隆

吉松隆於1994年創作了《靈鳥》協奏曲，靈感來自於他的妹妹。她在罹患癌症去世前曾表示希望在來生能成為一隻鳥，這部作品是吉松隆對她的獨特音樂詮釋。協奏曲分為三個樂章，描繪了一隻鳥的音樂旅程：第一樂章「多彩的鳥」，以快速的旋律和獨特的音色展現鳥的姿態與靈活性；第二樂章「悲傷的鳥」，是一首富有意境的輓歌，展現對逝者的思念；第三樂章「乘風的鳥」，結合不規則的節奏與抒情的段落，創造出戲劇性的變化，最終呈現出如同鳥在風中翱翔的感覺。

吉松隆受爵士樂的影響，在這部協奏曲中，薩克斯風、鋼琴與擊樂的組合營造出獨特的音色與節奏，帶有爵士三重奏的風味。這部作品被認為是他最具挑戰性的協奏曲之一，要求三位獨奏家共同完成，展現了豐富的音樂色彩與動人情感。

三位活躍於樂壇的音樂家陳力鋒、盧易之、翁明榆首次攜手合作，是米特年度音樂會中最受矚目的焦點（圖／米特薩克斯風重奏團提供）

創新與傳統的完美融合

這場音樂會將由米特藝術總監拉斯·麥庫斯指揮。除了《靈鳥》協奏曲外，音樂會還將呈現薩克斯風原創曲目：臺灣作曲家梁婉筠的《大地之息》。下半場則將帶來法國作曲家拉威爾的《華爾滋》、聖桑的《骷髏之舞》及布拉姆斯的《第五號匈牙利舞曲》，以薩克斯風重奏團獨特的編制重新詮釋這些經典之作。

米特薩克斯風重奏團的團長陳冠文表示，這場音樂會不僅是對經典的致敬，更是對音樂未來的一次探索。透過多樣的曲目，他們希望向觀眾展示薩克斯風在演繹古典作品上的無限潛力與可能性。

這場音樂會將於2024年8月7日（星期三）晚上7:30在國家音樂廳舉行。喜愛音樂的朋友可於Opentix平台購票，親身感受這場融合創新與傳統的音樂盛宴。