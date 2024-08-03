高溫炎熱、山區午後雷陣雨 下周一二低壓靠近可能微變天

近期仍是高溫炎熱、山區午後雷陣雨的天氣形態。中央氣象署預報員葉致均表示，日本南方海面一直到菲律賓東方海面，整個是大的低壓環流在這個地方，比較明顯的對流中心在日本南方海面的位置，以目前資料來看，發展的情形相當有限，不過未來有可能逐漸靠近到台灣東方海面上，為台灣帶來一些水氣，造成一些影響。

今天的天氣部分，葉致均表示，台灣各地以晴到多雲的天氣為主，午後有些局部短暫雷陣雨出現，分布區域主要在中南部的山區和南部的山區平地，雖然還是會有較大雨勢發生機會，但區域偏小。前往山區活動要注意天氣變化。

溫度部分，葉致均表示，今天高溫相當明顯，東半部可以來到32至33度左右，西半部地區普遍35至36度，包括桃園以北、中南部近山區、花東縱谷一帶，都是容易有36度以上高溫發生情形，尤其大台北地區有局部37度以上高溫發生的機會，今明兩天戶外活動做好防曬、多補充水分。

至於未來1周天氣變化，葉致均表示，台灣附近沒有明顯的天氣系統影響，台灣附近的風場上吹微弱的西南風為主，到明天都是類似情況。不過，日本南方的低壓系統，有逐漸往西、靠近台灣的趨勢，不過這個低壓系統沒有明顯發展情形。

葉致均表示，到了下周一、周二，這個低壓系統就會稍微離台灣靠近，這個低壓系統為台灣帶來微弱的北風出現，加上台灣西南方海面還是有微弱的西南風吹拂，台灣附近的風場會是比較混亂的情形，所以下周一、周二風場和水氣都是比較不穩定的情況。下周三之後，這個低壓系統就會逐漸遠離，並且有減弱、消散的趨勢，所以下周三之後又會恢復為西南風環境為主。

今明兩天晴到多雲、水氣偏少，午後雷陣雨主要在中南部山區和近山區平地為主。葉致均表示，下周一、周二因低壓系統稍微靠近台灣一點點，苗栗以南地區因為還是受到西南風影響，有不定時的短暫陣雨或雷雨出現。另外，新竹以北、像是基隆北海岸，因為吹北風的關係，可能會有零星的短暫陣雨或雷雨。午後西半部和各地山區還是要留意短暫雷陣雨出現。

葉致均表示，下周三之後隨著低壓逐漸消散、遠離，台灣附近又會是以西南風為主，各地恢復上半天多雲到晴，午後西半部地區、宜蘭、花蓮、各地山區局部短暫雷陣雨出現。中南部地區清晨到上午仍要注意短暫雷陣雨出現。

未來1周溫度提醒部分，葉致均表示，今明兩天各地高溫相當明顯，大台北、桃園以北、中南部近山區、花東縱谷容易有36度以上發生機會。下周一之後雖然高溫情形稍微舒緩，各地依舊炎熱，31至34度左右。