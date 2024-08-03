電費飆破1萬6！台電人員見「1吃電怪獸」驚呆：換掉電費省一半

舊式窗型定頻冷氣相當耗電，就連台電都認證是「吃電怪獸」。一名網友分享，收到電費帳單居然要價1萬6，嚇到讓他請台電人員來勘驗，抓出兇手就是窗型冷氣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己收到電費帳單，竟然高達1萬6220元，嚇得讓他趕快請台電人員到家中勘驗，發現家電表每小時用電量高達3-4度，沒想到一把窗型冷氣關掉後，每小時用電量瞬間只剩0.3度，連台電人員都傻眼問「你的冷氣是大賣場在用的那種水冷嗎？」。

貼文一出後，不少網友都苦勸快換變頻冷氣，紛紛表示「別人家是裝變頻冷氣，你們家裝到變貧冷氣了」、「這冷氣如果開24小時一個月電費一萬欸，真的該換，大部分申請電錶勘驗的人，都是家裡電器太耗電，要換新的了」、「你的冷氣是不是很舊了，怎麼會這麼吃電」、「人家吹的是冷氣，你吹的是財氣」、「這冷氣冷的方式是用帳單讓人感到心寒，這價格開了一個夏天，就可以買一台一線品牌的冷氣了」。

台電也在臉書表示，老舊的窗型定頻冷氣，真的很可能是吃電怪獸，因為窗型冷氣每小時耗電量1.5度，變頻冷氣每小時耗電0.64度，用電量就差了一半，若以每天開8小時來算，每個月電費可省將近1000元，整個夏天就可省約4000元電費。