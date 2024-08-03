紙風車兒童藝術工程 號召新一代藝文青年軍入列

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程第3輪即將啟動，紙風車劇團發出召集令，號召喜愛藝文的青年加入陣容，帶著台灣的孩子們踏上藝術的第一哩路。

紙風車368工程以民間社會力量出發，募款免費演出給孩子們看，執行至今已18年，累積773場、超過160萬觀眾，演出能量相當大。根據紙風車統計，演出最多場次為2007年90場，幾乎每一週假日都在演出；最少演出場次的年份是2021年、僅有3場，當時是因為全球疫情肆虐而無法演出。

紙風車文教基金會執行長張敏宜接受中央社訪問時表示，在紙風車工作不但要上山下海，演出專案更是包羅萬象，考驗應變能力，「比如說演出行程，最複雜的鄉鎮是東引鄉，飛機、船、遊覽車及汽機車所有交通工具，都要安排；每個行政人員在現場走路步數加總的距離，相當於從台灣走到加拿大。」

入職一個月就想離職的行政經理廖惠如已經在紙風車工作17年，「紙風車的工作很熱血，很累但是很多元，也接觸很多意想不到的生活經歷。」主修小提琴的技術人員鄧宇辰表示，讀音樂系的過程，發現自己喜歡幕後工作，「來這裡什麼燈光技術都想知道、都想問，2年了還是充滿興趣。」

張敏宜說，這些辛苦只要看見戲在台上開演，「聽見孩子的笑聲，家長的感謝，就是幕後人員的心靈糧食。」張敏宜歡迎想要轉換跑道、挑戰自我，或是想為台灣孩子努力的青壯年人才加入。

根據紙風車文教基金會發出的新聞稿，這次預計招募「藝術行政」、「社群行銷」、「劇場技術」3種不同專長的全職人員，以及「合作演員」，招募期間自即日起至8月15日止，呼籲各界懷有夢想的有志青年報名。

2024紙風車文藝工作大隊招募自即日起至8月15日止，詳細報名資訊請洽紙風車劇團臉書粉絲頁，或2024紙風車文藝工作大隊招募網站https://bts.paperwindmill.com.tw/pwmbts/joinus-23013。