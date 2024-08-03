快訊

他讚iOS 18「深色模式」美爆了 網搖頭「安卓味太重」：賈伯斯會氣醒

亮手術證明也沒用！他開刀坐捷運博愛座 遇3老婦圍攻拉扯逼讓座

奧運拳擊／性別爭議續延燒！義大利退賽女拳手改口致歉：想給對手一個擁抱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亮手術證明也沒用！他開刀坐捷運博愛座 遇3老婦圍攻拉扯逼讓座

香港01／ 撰文／田中貴
博愛座示意圖，非文中當事人。圖／聯合報系資料照片
博愛座示意圖，非文中當事人。圖／聯合報系資料照片

任何有需要人士都可以使用關愛座，並非老人才能安坐。台灣有女生表示，日前陪同表弟出門檢查眼睛，由於表弟1個月前接受腸阻塞手術，所以不能久站，繼而坐在博愛座，其間3名老婦上車，其中1人拉住不讓表弟坐在博愛座。台女立即展示表弟的手術開刀證明，但其中1名老婦仍然大罵「博愛座是給老人坐的」，台女立即反駁對方為何不乘搭的士，「開刀的人坐了還要被責罵？」。

多名網友支持台女和其表弟，「倚老賣老多不勝數」、「支持你們」、「直接說要告他們傷害吧」。

原PO在facebook社團「爆怨2公社」上載涉事老婦和表弟的手術開刀證明照片，可見其表弟的確本年6月接受腸阻塞手術，原PO解釋指她陪同表弟出門檢查眼睛，順便處理保險事宜，乘搭淡水信義線捷運，由於表弟身體仍然虛弱，所以不能久站，他坐在博愛座上。

但3名老婦上車見到原PO表弟坐在博愛座，開始表現激動，即使原PO出示表弟的手術開刀證明，但其中一人仍然斥責他們「不讓老人，博愛座是給老人坐的」，甚至有人試圖拉扯原PO表弟，當場要求讓座

原PO反駁她們「為什麼不坐計程車，只會強迫人讓座？」，強調「中青年人開刀不能正常坐，還要給老女人坐？」，反問博愛座何時只提供給老人，開刀病人坐了竟然要被責罵。

原PO在帖文直指自己「就是來爆怨的」，沒想到自己竟然遇上強迫讓座事件。不少網民留言力撐原PO和其表弟，「人家不舒服，禮讓一下就好，老人家又怎樣？」、「互相遷就，又不是24小時霸佔」、「寫博愛座又不是老人座！」。

延伸閱讀：

少女月經不適坐巴士關愛座　遭大媽又扯又罵迫讓座　司機咁做獲讚

腳傷港女呻搭港鐵冇人讓座　發文公審網民反應兩極：唔識開聲問？

文章授權轉載自《香港01》

博愛座 捷運 讓座

相關新聞

亮手術證明也沒用！他開刀坐捷運博愛座 遇3老婦圍攻拉扯逼讓座

任何有需要人士都可以使用關愛座，並非老人才能安坐。台灣有女生表示，日前陪同表弟出門檢查眼睛，由於表弟1個月前接受腸阻塞手術，所以不能久站，繼而坐在博愛座，其間3名老婦上車，其中1人拉住不讓表弟坐在博愛

「古早糖冰棒」腸桿菌連續超標 台糖：接受消費者退貨

台糖善化製冰工廠一款古早糖冰棒，經複抽驗後，腸桿菌科仍超標，被台南市衛生局要求下架，並將依法處分，並成為加強抽查對象。台...

炎熱注意極端高溫、南部午後雨 下周低壓發展可能影響台灣天氣

周末這兩天台灣附近環境風向大致是西南到偏西風，台灣附近仍然是受到太平洋高壓影響，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，因...

晴朗炎熱飆38度極端高溫 吳德榮：2個熱帶擾動醞釀 續觀察

今天晴朗炎熱，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，防極端高溫，達38度左右，要注意防曬、防中暑；午後...

上午7時4分花蓮縣秀林規模3.6淺層地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告。今天上午7時4分，在花蓮縣政府西方34.8公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模3.6地...

橘世代／老後不煩人【社區互助篇】醫師開班 社區失智長輩走出來

彰化「和美記憶保養班」，九十七歲阿嬤劉素蘭，唱著日本歌曲「北國之春」，庚新診所院長林榮威吹著蕯克斯風伴奏，其他班員唱和，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。