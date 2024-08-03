亮手術證明也沒用！他開刀坐捷運博愛座 遇3老婦圍攻拉扯逼讓座

任何有需要人士都可以使用關愛座，並非老人才能安坐。台灣有女生表示，日前陪同表弟出門檢查眼睛，由於表弟1個月前接受腸阻塞手術，所以不能久站，繼而坐在博愛座，其間3名老婦上車，其中1人拉住不讓表弟坐在博愛座。台女立即展示表弟的手術開刀證明，但其中1名老婦仍然大罵「博愛座是給老人坐的」，台女立即反駁對方為何不乘搭的士，「開刀的人坐了還要被責罵？」。

多名網友支持台女和其表弟，「倚老賣老多不勝數」、「支持你們」、「直接說要告他們傷害吧」。

原PO在facebook社團「爆怨2公社」上載涉事老婦和表弟的手術開刀證明照片，可見其表弟的確本年6月接受腸阻塞手術，原PO解釋指她陪同表弟出門檢查眼睛，順便處理保險事宜，乘搭淡水信義線捷運，由於表弟身體仍然虛弱，所以不能久站，他坐在博愛座上。

但3名老婦上車見到原PO表弟坐在博愛座，開始表現激動，即使原PO出示表弟的手術開刀證明，但其中一人仍然斥責他們「不讓老人，博愛座是給老人坐的」，甚至有人試圖拉扯原PO表弟，當場要求讓座。

原PO反駁她們「為什麼不坐計程車，只會強迫人讓座？」，強調「中青年人開刀不能正常坐，還要給老女人坐？」，反問博愛座何時只提供給老人，開刀病人坐了竟然要被責罵。

原PO在帖文直指自己「就是來爆怨的」，沒想到自己竟然遇上強迫讓座事件。不少網民留言力撐原PO和其表弟，「人家不舒服，禮讓一下就好，老人家又怎樣？」、「互相遷就，又不是24小時霸佔」、「寫博愛座又不是老人座！」。

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文章授權轉載自《香港01》