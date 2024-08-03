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未來2周高溫炎熱、山區午後雷陣雨 仍有熱帶系統活動機會

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布未來2周的長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來2周仍是高溫炎熱，午後山區及近山區雷陣雨的型態，中南部地區清晨上午亦有短暫雨機會。此外，西北太平洋仍有熱帶系統活動機會。

氣象署表示，模式預測未來2周台灣為高溫炎熱、午後易有雷陣雨的天氣型態，並可能有局部較大雨勢。近期西北太平洋仍有熱帶擾動訊號，隨時注意氣象署所發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；平均雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣溫 氣象署 雨量

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