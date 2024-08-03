晴朗炎熱飆38度極端高溫 吳德榮：2個熱帶擾動醞釀 續觀察

今天晴朗炎熱，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，防極端高溫，達38度左右，要注意防曬、防中暑；午後有小範圍對流發展，大部分在山區。北部24至38度，中部25至36度，南部25至36度，東部22至37度。

明天、下周一晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；吳德榮表示，清晨西南風與陸風輻合，西南沿偶有零星降雨；午後對流發展，影響部分山區及少部分平地。下周二至下周五水氣增多，清晨西南部有局部短暫陣雨，不穩定度提高，午後對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。