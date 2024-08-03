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晴朗炎熱飆38度極端高溫 吳德榮：2個熱帶擾動醞釀 續觀察
今天晴朗炎熱，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，防極端高溫，達38度左右，要注意防曬、防中暑；午後有小範圍對流發展，大部分在山區。北部24至38度，中部25至36度，南部25至36度，東部22至37度。
明天、下周一晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；吳德榮表示，清晨西南風與陸風輻合，西南沿偶有零星降雨；午後對流發展，影響部分山區及少部分平地。下周二至下周五水氣增多，清晨西南部有局部短暫陣雨，不穩定度提高，午後對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。
吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，未來1周台灣東方、日本南方廣大的海面，有兩個熱帶擾動在大低壓環流（又稱季風環流）中醞釀，其中距離較近的擾動以發展成熱帶低壓的機率較高，系集模擬呈現分歧的路徑，美國模式（GEFS）系集模擬，路徑亦是分歧的，皆是受到大低壓環流所限制，對台灣無威脅。但模式模擬將繼續調整，應持續觀察。
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