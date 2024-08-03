快訊

奧運羽球／遭印度新星逆轉 周天成連3屆止步8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夢幻藍眼淚再升級！全聯攜手宜蘭傳藝園區限時打造浪漫星光夜

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宜蘭傳藝園區今年全面升級「祈緣藍眼淚」，可發出不同頻率閃爍燈光和多色光線，彈性依照環境氣氛作對應調整。圖／全聯福利中心提供
宜蘭傳藝園區今年全面升級「祈緣藍眼淚」，可發出不同頻率閃爍燈光和多色光線，彈性依照環境氣氛作對應調整。圖／全聯福利中心提供

今夏最夢幻的《愛在夏天・夜傳藝》隆重登場！全聯福利中心再度攜手宜蘭傳藝園區，並邀請「FREES自由的設計」策劃《愛在夏天・夜傳藝》夜間活動，即日起至8月24日，每週五、六限定舉辦「光舞月河」燈光秀，展現5大光景裝置，搭配4大世紀浪漫情歌。8月2日開幕表演邀請新一代天團「告五人」回宜蘭家鄉開唱，更在園區內打造唯美秘境「We sweet祈願竹林」，吸引1.3萬遊客擠爆園區，一起度過難忘的仲夏情人夜！

今年《愛在夏天・夜傳藝》夜間盛宴，有幸邀請到曾在2023台灣燈會中以《光鑰未來》大放異彩得到國際獎項的「FREES自由的設計」藝術團隊策畫，在8月每週五、週六策畫璀璨奪目的「光舞月河」夜間環景燈光秀，將園區原有的一系列地景裝置，透過系統性有效編排，打造「迷霧森林、心動鵲橋、魚耀隧道、祈緣藍眼淚、We Sweet祈願竹林」等5大光景裝置，以前所未有的面貌在宜蘭傳藝限定登場，同時搭配〈愛在夏天〉、〈心動〉、〈Moon River〉、〈First Love〉的動人旋律起舞。

而每次登場都令民眾驚呼連連的「藍眼淚」，今年更全面升級「祈緣藍眼淚」，除了尺寸是先前的8倍大、數量也變更多之外，更比照演唱會應援棒使用的同步燈光控制系統，讓「藍眼淚」可發出不同頻率閃爍燈光和多色光線，彈性依照環境氣氛作對應調整，1,300顆錯落分佈於草地及河面，相比以往更加斑斕奪目，營造出絕美環河奇景。

告五人除了是開幕演唱嘉賓之外，七夕期間宜蘭傳藝也與We Sweet聯名推出的七夕麻糬系列商品，外包裝也有他們的身影，包裝設計整體視覺靈感來自傳藝藍眼淚，還附上專屬的「撩妹文」，即日起至8月22日限時於全聯推出。

全聯表示，今年夜間活動斥資2,000萬升級豐富內容，也特別安排阪急麵包車、全聯行動超市車於現場服務，並邀請花東知名品牌參與市集、販售在地特產，期望能活絡近期因震災受到影響的東部旅遊市場，整體活動預計將吸引去年5倍人潮。

《愛在夏天・夜傳藝》正式開幕，邀請花東知名品牌參與市集，現場同步販售在地特產。圖／全聯福利中心提供
《愛在夏天・夜傳藝》正式開幕，邀請花東知名品牌參與市集，現場同步販售在地特產。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心再度攜手宜蘭傳藝園區，並邀請「FREES自由的設計」策劃《愛在夏天・夜傳藝》夜間活動。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心再度攜手宜蘭傳藝園區，並邀請「FREES自由的設計」策劃《愛在夏天・夜傳藝》夜間活動。圖／全聯福利中心提供
遊客們跟隨光舞喜鵲的指引踏上心動鵲橋，一覽月河的風光景色。圖／全聯福利中心提供
遊客們跟隨光舞喜鵲的指引踏上心動鵲橋，一覽月河的風光景色。圖／全聯福利中心提供
七夕期間宜蘭傳藝與We Sweet聯名推出的七夕麻糬系列商品。記者黃筱晴／攝影
七夕期間宜蘭傳藝與We Sweet聯名推出的七夕麻糬系列商品。記者黃筱晴／攝影
不可錯過魚耀隧道長達65公尺長倒影幻境。圖／全聯福利中心提供
不可錯過魚耀隧道長達65公尺長倒影幻境。圖／全聯福利中心提供

宜蘭 藍眼淚

延伸閱讀

全聯、大潤發正式整合 團隊是否替換還未確定

農博後轉型人潮冷 桃園新屋環教園區招商無果持續檢討

全聯1醬料沾水餃口感升級 愛用者力推：成分單純不死鹹

阪急麵包去年創12億元業績！全聯佈局烘焙事業 3大策略是關鍵

相關新聞

1至5月行人死亡增 逾7成高齡者

交通部公布今年一至五月道路交通事故，共十六萬○二四九件，導致廿一萬四一二四人受傷、一一九三人死亡，均較去年同期下降，然而...

處方箋只標成分名 醫團抗議

衛福部推動「處方箋變革」，今年十月起牙科診所試辦「藥品成分名處方箋」，明年四月牙科診所開立的處方箋不再有商品名，盼能解決...

行人死亡數不減反增 專家：應加強人車相互尊重

交通部從去年開始透過修法、執法、道路硬體改善等方式，盼洗刷行人地獄惡名，然而今年一至五月行人死亡人數不減反增，專家認為，...

「古早糖冰棒」腸桿菌連續超標 台糖：接受消費者退貨

台糖善化製冰工廠一款古早糖冰棒，經複抽驗後，腸桿菌科仍超標，被台南市衛生局要求下架，並將依法處分，並成為加強抽查對象。台...

空汙增量抵換救空品？挨批騙術

南部空汙嚴重，工業區總致癌風險超過全國平均值，環境部昨在高雄舉辦空氣品質標準、審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原...

周末旅運交通需求大！蘇花海運備援延長一日 航班時間略有調整

交通部航港局考量周末假期旅運交通需求較大，協調凱旋1號再提供1日蘇花海運備援服務至8月4日，並延後花蓮港早上開航時間及調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。