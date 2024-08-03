夢幻藍眼淚再升級！全聯攜手宜蘭傳藝園區限時打造浪漫星光夜

今夏最夢幻的《愛在夏天・夜傳藝》隆重登場！全聯福利中心再度攜手宜蘭傳藝園區，並邀請「FREES自由的設計」策劃《愛在夏天・夜傳藝》夜間活動，即日起至8月24日，每週五、六限定舉辦「光舞月河」燈光秀，展現5大光景裝置，搭配4大世紀浪漫情歌。8月2日開幕表演邀請新一代天團「告五人」回宜蘭家鄉開唱，更在園區內打造唯美秘境「We sweet祈願竹林」，吸引1.3萬遊客擠爆園區，一起度過難忘的仲夏情人夜！

今年《愛在夏天・夜傳藝》夜間盛宴，有幸邀請到曾在2023台灣燈會中以《光鑰未來》大放異彩得到國際獎項的「FREES自由的設計」藝術團隊策畫，在8月每週五、週六策畫璀璨奪目的「光舞月河」夜間環景燈光秀，將園區原有的一系列地景裝置，透過系統性有效編排，打造「迷霧森林、心動鵲橋、魚耀隧道、祈緣藍眼淚、We Sweet祈願竹林」等5大光景裝置，以前所未有的面貌在宜蘭傳藝限定登場，同時搭配〈愛在夏天〉、〈心動〉、〈Moon River〉、〈First Love〉的動人旋律起舞。

而每次登場都令民眾驚呼連連的「藍眼淚」，今年更全面升級「祈緣藍眼淚」，除了尺寸是先前的8倍大、數量也變更多之外，更比照演唱會應援棒使用的同步燈光控制系統，讓「藍眼淚」可發出不同頻率閃爍燈光和多色光線，彈性依照環境氣氛作對應調整，1,300顆錯落分佈於草地及河面，相比以往更加斑斕奪目，營造出絕美環河奇景。

告五人除了是開幕演唱嘉賓之外，七夕期間宜蘭傳藝也與We Sweet聯名推出的七夕麻糬系列商品，外包裝也有他們的身影，包裝設計整體視覺靈感來自傳藝藍眼淚，還附上專屬的「撩妹文」，即日起至8月22日限時於全聯推出。