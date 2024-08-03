快訊

奧運羽球／遭印度新星逆轉 周天成連3屆止步8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／幸好有看聯合報 電話詐騙沒騙到我

聯合報／ 文／王錫璋（北市中正）
圖／讀者提供
圖／讀者提供

台灣近10幾年，詐騙事件幾乎每天上報。我最早受到詐騙是高中時期，走在路上有人向我借車錢回家，並要了我的地址，說隔天會寄還給我，當時我很單純，把身上的50元借他了，後來錢是有去無回。

退休後，電話詐騙多，有一陣子常接到電話說，你的健保卡被冒用或未繳錢被扣留了，請打OO電話連絡檢察官等。好在我平常都有在看聯合報等，知道這種大陸口音來電，多屬詐騙，就直接掛斷了，較有空時還會教訓對方，說為何不找個工作，卻要幹這種騙人的事。

所以電話詐騙根本沒能騙過我。不過，有一次我也差點驚嚇到。有電話來，傳來讀高中小女兒的哭聲，說：「爸爸！我被打了！」然後要我打電話給某人解決，我一聽聲音，的確像小女兒的聲音，非常震驚，「她真被綁架了？」我跟她說：「好，我馬上聯絡那人」。

掛完電話，我心緒一定，請老妻打去學校，輾轉找到小女兒，查到她好好在班上。所以防詐騙，不要慌著去回電話，先查清楚再說。

網路購物詐騙更多。老妻在臉書上看有賣三麗鷗圖案口罩，去超商付款後領回包裹，裡面卻是一包白棉布。打電話去質問，卻說寄錯了，要補寄。幾天後，電話就無人接聽了。這種報導後來讀多了，我不再看一頁式的臉書購物廣告了。

小女兒 詐騙

延伸閱讀

騎YouBike半路被攔下「違規記點」 網友笑：還以為是整人節目

消除C肝論壇／余明隆：台灣C肝治療率高達九成五 美國擬借鏡台灣經驗

消除C肝論壇／林明達：C肝門診導入監獄，曾獲國際專家肯定

聯合報「偽車牌」專題發酵！警政署下令加強查緝變造車牌

相關新聞

1至5月行人死亡增 逾7成高齡者

交通部公布今年一至五月道路交通事故，共十六萬○二四九件，導致廿一萬四一二四人受傷、一一九三人死亡，均較去年同期下降，然而...

處方箋只標成分名 醫團抗議

衛福部推動「處方箋變革」，今年十月起牙科診所試辦「藥品成分名處方箋」，明年四月牙科診所開立的處方箋不再有商品名，盼能解決...

行人死亡數不減反增 專家：應加強人車相互尊重

交通部從去年開始透過修法、執法、道路硬體改善等方式，盼洗刷行人地獄惡名，然而今年一至五月行人死亡人數不減反增，專家認為，...

「古早糖冰棒」腸桿菌連續超標 台糖：接受消費者退貨

台糖善化製冰工廠一款古早糖冰棒，經複抽驗後，腸桿菌科仍超標，被台南市衛生局要求下架，並將依法處分，並成為加強抽查對象。台...

空汙增量抵換救空品？挨批騙術

南部空汙嚴重，工業區總致癌風險超過全國平均值，環境部昨在高雄舉辦空氣品質標準、審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原...

周末旅運交通需求大！蘇花海運備援延長一日 航班時間略有調整

交通部航港局考量周末假期旅運交通需求較大，協調凱旋1號再提供1日蘇花海運備援服務至8月4日，並延後花蓮港早上開航時間及調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。