健康你我他／幸好有看聯合報 電話詐騙沒騙到我

台灣近10幾年，詐騙事件幾乎每天上報。我最早受到詐騙是高中時期，走在路上有人向我借車錢回家，並要了我的地址，說隔天會寄還給我，當時我很單純，把身上的50元借他了，後來錢是有去無回。

退休後，電話詐騙多，有一陣子常接到電話說，你的健保卡被冒用或未繳錢被扣留了，請打OO電話連絡檢察官等。好在我平常都有在看聯合報等，知道這種大陸口音來電，多屬詐騙，就直接掛斷了，較有空時還會教訓對方，說為何不找個工作，卻要幹這種騙人的事。

所以電話詐騙根本沒能騙過我。不過，有一次我也差點驚嚇到。有電話來，傳來讀高中小女兒的哭聲，說：「爸爸！我被打了！」然後要我打電話給某人解決，我一聽聲音，的確像小女兒的聲音，非常震驚，「她真被綁架了？」我跟她說：「好，我馬上聯絡那人」。

掛完電話，我心緒一定，請老妻打去學校，輾轉找到小女兒，查到她好好在班上。所以防詐騙，不要慌著去回電話，先查清楚再說。

網路購物詐騙更多。老妻在臉書上看有賣三麗鷗圖案口罩，去超商付款後領回包裹，裡面卻是一包白棉布。打電話去質問，卻說寄錯了，要補寄。幾天後，電話就無人接聽了。這種報導後來讀多了，我不再看一頁式的臉書購物廣告了。