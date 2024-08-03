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愛肝達人站／「念哈佛與吃齋唸佛」 哪一個較重要？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

三個中年男士聚會。

老王：「我家小孩念哈佛。」

老張：「我家小孩也念哈佛！」

剩下老吳，慢吞吞說：「我家老婆整天吃齋唸佛！

阿彌陀佛：「不管是念哈佛或吃齋唸佛都是好事一樁！」

念哈佛，表示智商高，遺傳基因好；吃齋唸佛，表示情商高，對人生有了領悟，是另外一種人生境界。

不管念哈佛或吃齋唸佛都值得恭賀。

會不會讀書，通常都是先天遺傳的基因決定的，包括記憶力、領悟力等，以及可能後天的努力。

要吃齋唸佛，阿彌陀佛也不容易，通常是世事皆已豁達，人無所欲、無所求，但求心裡的平靜。通常要下很大的決心，捨棄人欲物欲，精神昇華到另一境界的層次，非凡人所能及。

不管念哈佛或吃齋唸佛，每個人生命時間都有限，而各行各業知識又那麼多，不可能360行樣樣皆知曉皆精通。但唯一共同點是每個人都要面臨生老病死這個事實，生時快樂，老病死時自己痛苦，家人也痛苦，但這是每人一生必經之路。與其痛苦過日子不如快樂過著彩色人生，但要活得快樂就要知道如何避免疾病上身。

例如國人十大死因第一個是癌症，以前肝癌是第一位癌症死因，目前退居第二位，近年來肺癌竄升為第一名，而不管得哪一種癌症，後來都要忍受癌末的病痛。因此未雨綢繆，知道如何避免、如何早期發現就很重要。

在肺癌方面，近年來，許多不抽菸者也紛紛得肺癌，原因不明，可能與空氣汙染有關，要能早期發現，就是做低劑量電腦斷層掃描，如此即使得了肺癌也可以及早切除，痊癒機會也大。而肝癌方面，定期做腹部超音波檢查及抽血驗胎兒蛋白，是早期發現肝癌最好的方法。

除了以上兩種癌症之外，中年以上，其他各種癌症及各種慢性病也會慢慢不知不覺的浮現，大大的影響一個人的壽命長短。這些知識哈佛不一定有教，若平日不注意等病發再吃齋唸佛求神明保佑可能也為時太晚。因此，健康知識的攝取並做好定期保養，是現代人長命百歲的必要條件。其重要性不亞於唸哈佛及吃齋唸佛。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

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