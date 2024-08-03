院長講堂／陳明智改造醫院有一套 軟硬體都大躍進

衛福部新營醫院院長陳明智，從醫逾30載，長期投入偏鄉醫療照護，也常主動出擊深入社區進行衛教。「先生緣，主人福。」是陳明智很喜歡的一句話，他認為醫病關係，不應該太功利，少一點商場化，多一點關懷、多一點信任，可以讓民眾得到真正的健康。

醫師哥一句話 走上外科路

衛生福利部新營醫院院長陳明智。圖／新營醫院提供

59歲的陳明智，出身原鄉，老家在屏東三地門，流露著排灣族原住民熱情，他的父親從小相當重視教育，哥哥陳明德也是醫師，現任高雄茂林區衛生所所長。陳明智說，哥哥一直是他學習目標，實習選擇分科時，因哥哥一句話「你當然就選外科」，因此走上外科之路。

除一般外科，陳明智還取得消化系外科、大腸直腸外科、內視鏡外科等專科執照，在衛福部南投醫院服務時，更取得亞洲大學健康產業管理碩士，後分發到衛福部恆春旅遊醫院升任副院長。

恆春第一台刀 出自他之手

就任前，他先南下了解恆春醫院狀況，發現院內沒有手術時需要的腹腔鏡，就先向廠商借來腹腔鏡，上任前先運抵，這樣「超前部署」果然及時派上用場。當年陳明智到任約一個月後，幫一位患者做大腸鏡發現腫瘤需開刀，患者直接問要轉去哪裡開刀，陳明智回答「我開啊。」後來為手術完成，還是恆春醫院第一台刀。

陳明智執業逾30年，臨床經驗豐富。103年完成恆春首例大腸癌微創手術；107年恆春牡丹鄉婦人因車禍嚴重外傷，重大腹部器官受損，馬拉松式手術輸血超過6000㏄，將病人從鬼門關救回；108年於旗山醫院完成首例切除3公斤重如「小玉西瓜」的肝腫瘤切除手術。

深耕新營3年 患者漸回流

3年多前，陳明智升任新營醫院院長，上任後積極「改造」醫院，除增加加護病床床數、高壓氧等，院外停車場改為無人工管理，收入大幅增加，也計畫興建急診大樓，串聯舊院區。他認為，醫院存在價值，不是只等民眾來看病，而是幫助民眾將健康照顧好。

陳明智也把握爭取新營醫院可能曝光度行銷，也深入附近敏惠醫專尋求可能產學合作機會，大新營鄉親都明顯感覺到，新營醫院不再暮氣沉沉，患者也逐漸回流，讓外界看到醫院大蛻變。

細數3年多來陳明智在新營醫院大幅改善的軟硬體設備，包括門診及候診區裝修、加護病房暨呼吸照護病房改造、高階健檢休息室、整修6樓新醫講堂、2樓及3樓的會議室、車牌辨識停車場，購進新型的電腦斷層掃描儀、引進內視鏡影像系統及高壓氧設備、軟體大幅升級，讓就診病人與社區民眾很有感。

愛旅遊羽球 一天一餐養生

醫療人員工作環境高壓，如何紓壓、養生更顯重要，陳明智熱愛運動，飲食簡單，喜好原形未加工食物，2年多前開始推動「一天一餐」迄今，從一開始不習慣飢餓感，如今成功減重逾10公斤以上。

他也熱愛旅遊，閒暇時會前往最愛的日本，更喜歡打羽球，曾獲得第10屆全國醫師盃羽球錦標賽團體賽壯年組冠軍。疫情後更重視同仁身體健康，購置健身器材，並將整修的6樓新醫講堂改造成多功能用途，包括打羽球、桌球等運動或KTV歡唱，預計今年舉辦「新醫盃」羽球賽，號召同仁一起來健身。

為確保工作和家庭之間平衡，陳明智認為，最重要的是夫妻間互信相扶持，更感謝另一半在背後默默支持，讓他無後顧之憂。

「員工好，醫院才會好，病人才能得到良好照顧。」陳明智說，他注重員工身心健康，改建醫師辦公室、專科護理師辦公室、醫事單位等辦公室，打造舒適幸福職場，改善職場工作氛圍。未來將引進核磁共振（MRI）、建置智慧病房，讓新營醫院也能有醫學中心等級的醫療服務。

衛生福利部新營醫院院長陳明智熱愛運動，本身也是羽球高手。圖／陳明智提供