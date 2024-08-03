橘世代／問卷調查 徵求你最喜歡的身心靈步道

台灣有許多值得探索的步道，沿途風景更有不期而遇的驚喜，每一次美好的邂逅，都能讓我們的身心靈在人間仙境裡獲得洗滌。你最喜歡走哪一條步道？當有朋友問你，何處有遠離塵囂的靜謐之地時，最想推薦哪一條給親朋好友？

為鼓勵民眾親近大自然進而提升健康，聯合報健康事業部與元氣網聯手徵求「全台百條退休力步道路線」，第一波問卷調查共計回收有效問卷三二五份，推薦步道逾二五○條。

前十大退休力步道依序是：大坑步道、象山步道、柴山步道、陽明山二子坪步道、特富野古道、四獸山步道、野馬瞰山步道、溪頭森林步道、滿月圓森林步道、草嶺古道。其中有六條位於六都，被推薦次數最多的縣市前三名分別為台北市、新北市、台中市，集中在都會區。

第一波問卷調查公布後，發現尚有許多遺珠之憾，尤其沒有離島步道非常可惜，聯合報健康事業部與元氣網再次徵求民眾推薦步道，填寫問卷後，不妨邀約親友再走一回，一起提升健康活力。