橘世代／老後不煩人【社區互助篇】員警當大廚 為里民送餐26年

中午時分，位於台北市大安區復興南路上的成功國宅，一輛警用休旅車緩緩駛入，車門上寫有「保安大隊」四字，一旁民眾習以為常，因為車上載的不是嫌犯，而是熱騰騰香味撲鼻的豐盛菜飯，無論颳風下雨，每天準時抵達，為社區獨居長者送午、晚餐，十多年如一日。

台北市警局保安警察大隊平時主責巡邏執法、維護治安、協處聚眾活動或重大突發事故，員警胸前的「迅雷」胸章，給人迅速強勢打擊犯罪的形象，其實，北市保大至成功國宅送餐的溫暖善行，已持續了十六年。

北市保大大隊長張玲堅說，二○○八年間，隸屬中央的保安第一總隊派員支援台北市警局，駐點在大安區的成功國宅內，平時膳食由保大餐廳搭伙送餐。當時群英里長石忠勝正為社區中行動不便的獨居老人用餐苦惱，向台北市政府建議，輾轉促成保大餐廳將成功國宅社區內的獨老納入收費供餐對象，讓長輩享有物美價廉的伙食服務。

「其實整整廿六年了。」石忠勝說，最早社區獨老是和大安分局警方搭伙，後來保大支援警力進駐，也請求保大警方協助，說來如數家珍，因為他就是一九九八年當選里長，當時觀察到社區高齡化，一上任就先設法協助老人解決用餐等問題。

成功國宅約有二千三百餘戶，包含石忠勝在內，超過七十歲長者有一千多人，隨年齡增高，各項能力漸漸變差，許多老人家常常自認什麼事都做不好，因此沮喪或碎唸。

搭伙共餐不僅減輕長者飲食開銷壓力，也促進長者外出交流，即使行動不便，社區中也有人協助送餐到家。曾有一位獨老時常與人摩擦，搭伙後情緒漸漸穩定，如今還成社區志工，因為他發現自己有能力幫助別人。