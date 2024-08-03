橘世代／老後不煩人【社區互助篇】獨立不孤獨 美英日吹起「社區共生」風潮

不少國家面臨高齡化，長者照護需求日益增加，除了在家安養和入住療養機構，住在「共居社區」或與其他長者成為鄰居也是選項。這種「社區共生」理念主打保有彼此獨立空間，但平常會一起參與活動，並在需要時互助。日本、美國和英國等國已有多個組織和不少長者實踐。

日本兵庫縣尼崎市有群七十至八十歲的獨居女性以「近居」模式互助並共同生活。其中四人搬進同棟公寓，另外三人留在原住處或通勤。入住規定是，保持適當距離不依賴對方，不提供照護，但在需要時全力幫助對方。另一個日本社福組織「佛子園」，二○○八年改造石川縣當地廢棄寺廟西園寺，增建澡堂、食堂、咖啡廳、健身房和小型諮詢空間等，讓共生社區居民一起使用。

美國「村落運動」為長者組成的非營利組織，一九九九年，波士頓燈塔山村落居民珍妮佛．凱特發現母親難以自理生活，卻不願搬到療養院。她和幾位朋友提供長者在家安養支持和服務，營運模式是付費會員制和志願者參與。志願者通常是社區內的年輕人，提供包括載送長者到醫院、購物、照顧寵物、定期訪問和社交活動等服務。

英國倫敦北部專為年長女性打造的共居空間「新地」，由共居組織「年長女性合作住宅」考察討論廿多年，二○一六年底建立。共廿五戶，有交誼廳、客房、洗衣間及花園等公共空間，規定五十歲以上女性才能入住。創始成員八十四歲的雪莉．梅瑞迪恩說：「我們希望掌管自己的生活，想要生活更好。」