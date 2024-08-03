公共藝術設置 新增利益迴避條款

公共藝術設置因流程複雜，造成興辦單位如學校，必須求助代辦公司，引發「代辦」亂象。為此，文化部修正「公共藝術設置辦法」，今正式上路，新增利益迴避條款專章，明訂審議會委員不得再參與應審議的公共藝術計畫。未來公共藝術採分級辦理，兩百萬以下案子，可由興辦機關（構）自行辦理多元形式的公共藝術。

台灣公共藝術制度執行已卅餘年，至去年底止共完成五五三七件作品。文化部表示，經統計公共藝術設置約有六成為兩百萬元以下案件，為鼓勵興辦機關自辦，新修正辦法採分級辦理，五十萬元以下案件應由興辦機關（構）自行辦理，五十萬至兩百萬元，鼓勵自辦多元形式的公共藝術，也就是說可以辦理非硬體的軟性活動。逾兩百萬元的案子則依一般審議模式辦理等。

文化部指出，修法亦要求專案管理廠商不得主導公共藝術設置計畫內容、推薦藝術創作者、代理興辦機關（構）出席。違者將被撤銷決標、終止或解除契約，並公告於文化部公共藝術官網。

台灣視覺藝術協會視盟秘書長蔡秉儒認為，公共藝術長期為人詬病的點就是民眾和藝術家的參與過少，大型公共藝術作品也缺乏與民眾的對話，新法給予分級辦理的彈性，可促進民眾參與。