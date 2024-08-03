行人死亡數不減反增 專家：應加強人車相互尊重

交通部從去年開始透過修法、執法、道路硬體改善等方式，盼洗刷行人地獄惡名，然而今年一至五月行人死亡人數不減反增，專家認為，前兩大肇因「行人違規」跟「車輛未停讓行人」可能相互影響，交通部應同步加強人車相互尊重文化；另外，若行人違規持續是行人死亡主要原因，應研擬加重行人違規罰則。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰表示，從行人死亡兩大肇因來看，行人違規跟車輛未停讓行人可能相互影響，像是行人違規可能導致車輛更不願停讓，宣導停讓文化反而讓行人風險意識降低等，交通部應同步加強宣導人車相互尊重文化。

李克聰也說，若行人違規持續是行人死亡主要原因，那就有必要加重行人違規罰則，前提是必須明確對外宣導說明。此外，高齡化社會是必然趨勢，建議透過社區化加強長者交通觀念及關懷。

台灣交通安全協會副理事長林志學認為，政府仍偏向以科技執法解決問題，但治標不治本，從這次數據可以看到，雖然相關抑制措施短期有效，但要超越高齡化的速度恐有限。

林志學也說，交通部從數據發現機車死傷很多，就認為問題都出自於機車，這其實是詮釋錯誤，應該是包含汽車在內的所有機動車都陷於危險。所以若要討論機動車死傷，就要回到所有駕駛人管理、監理及車道設計，呼籲交通部要看清楚問題本質才能有效解決。