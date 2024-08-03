快訊

奧運羽球／遭印度新星逆轉 周天成連3屆止步8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行人死亡數不減反增 專家：應加強人車相互尊重

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
人行道常被機車、雜物占用，導致行人通行困難，甚至被迫走上車道發生車禍。圖／本報資料照片
人行道常被機車、雜物占用，導致行人通行困難，甚至被迫走上車道發生車禍。圖／本報資料照片

交通部從去年開始透過修法、執法、道路硬體改善等方式，盼洗刷行人地獄惡名，然而今年一至五月行人死亡人數不減反增，專家認為，前兩大肇因「行人違規」跟「車輛未停讓行人」可能相互影響，交通部應同步加強人車相互尊重文化；另外，若行人違規持續是行人死亡主要原因，應研擬加重行人違規罰則。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰表示，從行人死亡兩大肇因來看，行人違規跟車輛未停讓行人可能相互影響，像是行人違規可能導致車輛更不願停讓，宣導停讓文化反而讓行人風險意識降低等，交通部應同步加強宣導人車相互尊重文化。

李克聰也說，若行人違規持續是行人死亡主要原因，那就有必要加重行人違規罰則，前提是必須明確對外宣導說明。此外，高齡化社會是必然趨勢，建議透過社區化加強長者交通觀念及關懷。

台灣交通安全協會副理事長林志學認為，政府仍偏向以科技執法解決問題，但治標不治本，從這次數據可以看到，雖然相關抑制措施短期有效，但要超越高齡化的速度恐有限。

林志學也說，交通部從數據發現機車死傷很多，就認為問題都出自於機車，這其實是詮釋錯誤，應該是包含汽車在內的所有機動車都陷於危險。所以若要討論機動車死傷，就要回到所有駕駛人管理、監理及車道設計，呼籲交通部要看清楚問題本質才能有效解決。

交通部 高齡化

延伸閱讀

憂東部鐵路受影響至年底 黃建賓向中央提3訴求

含矽靈洗髮精會導致禿頭？專家揭最佳保養方法

將有颱風生成？ 專家：下周季風環流圈建立 影響日本機會較高

交通部公布1至5月交通事故數據 行人死亡仍增 高齡占逾7成最多

相關新聞

1至5月行人死亡增 逾7成高齡者

交通部公布今年一至五月道路交通事故，共十六萬○二四九件，導致廿一萬四一二四人受傷、一一九三人死亡，均較去年同期下降，然而...

處方箋只標成分名 醫團抗議

衛福部推動「處方箋變革」，今年十月起牙科診所試辦「藥品成分名處方箋」，明年四月牙科診所開立的處方箋不再有商品名，盼能解決...

行人死亡數不減反增 專家：應加強人車相互尊重

交通部從去年開始透過修法、執法、道路硬體改善等方式，盼洗刷行人地獄惡名，然而今年一至五月行人死亡人數不減反增，專家認為，...

「古早糖冰棒」腸桿菌連續超標 台糖：接受消費者退貨

台糖善化製冰工廠一款古早糖冰棒，經複抽驗後，腸桿菌科仍超標，被台南市衛生局要求下架，並將依法處分，並成為加強抽查對象。台...

空汙增量抵換救空品？挨批騙術

南部空汙嚴重，工業區總致癌風險超過全國平均值，環境部昨在高雄舉辦空氣品質標準、審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原...

周末旅運交通需求大！蘇花海運備援延長一日 航班時間略有調整

交通部航港局考量周末假期旅運交通需求較大，協調凱旋1號再提供1日蘇花海運備援服務至8月4日，並延後花蓮港早上開航時間及調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。