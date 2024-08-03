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1至5月行人死亡增 逾7成高齡者

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通部公布今年一至五月道路交通事故，其中行人死亡人數持續增加。示意圖，非新聞當事人。 記者潘俊宏／攝影
交通部公布今年一至五月道路交通事故，其中行人死亡人數持續增加。示意圖，非新聞當事人。 記者潘俊宏／攝影

交通部公布今年一至五月道路交通事故，共十六萬○二四九件，導致廿一萬四一二四人受傷、一一九三人死亡，均較去年同期下降，然而行人死亡人數一六○人，卻較去年同期增加百分之二點六。交通部長李孟諺表示，是否提高行人罰則要視整體狀況考量，會先要求各縣市檢視，是否有路口間隔過長導致行人貪圖方便違規情形。

交通部分析，一至五月行人死亡人數以高齡者為主，共有一一八人，凸顯中央及地方對高齡行人要多加重視；肇事車種以小型車占百分之五十八、機車占百分之卅五較多；前三大肇因分別是未依標誌或標線穿越道路、車輛未依規定停讓行人、駕駛恍神、緊張、心不在焉。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜指出，交通部雖然有推動四年四百億元路口改善計畫，但地方政府積極度不一，中央應針對路口設計有明確規範，從標線、號誌改善找到行車效率跟安全平衡點。另外，中央與地方、跨單位間也應有整合平台檢視成果。

李孟諺表示，現在針對行人違規穿越馬路已有五百元罰鍰，是否提高罰則要視整體狀況考量，但確實還要加強宣導，另也發現有些地方路口間距離很遠，行人為求方便就會在禁止穿越處直接穿越，各縣市也應會勘是否有類似情形，適時增加路口或行人號誌。

行人死亡肇因中，未停讓行人占第二多，是否代表停讓行人風氣又逐漸降低？李孟諺則說，將請警方對此優先執法，民眾看到路口沒有員警也不要心存僥倖，現在還有科技執法。

交通部也點名，桃園市、台中市、新竹市及新北市行人違規穿越道路，以及台中市、桃園市、高雄市及新竹市車輛未依規定停讓行人較為嚴重，要求縣市加強執法強度與宣導。

李孟諺也說，機車族是台灣特有狀況，今年一至五月機車死亡仍占整體死亡六成以上、有七一五人，機車死亡防制應是未來重要工作重點。公路局已推動補助機車駕訓，未來也期待能以政策引導民眾受訓。

交通部 地方政府

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