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周末旅運交通需求大！蘇花海運備援延長一日 航班時間略有調整

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
圖為澎湖輪。示意圖／聯合報系資料照
圖為澎湖輪。示意圖／聯合報系資料照

交通部航港局考量周末假期旅運交通需求較大，協調凱旋1號再提供1日蘇花海運備援服務至8月4日，並延後花蓮港早上開航時間及調整報到時間，以利民眾搭乘。

航港局指出，上午航班花蓮開航時間為8時30分、蘇澳開航為上午11時；下午航班花蓮開航為14時、蘇澳為16時30分，提醒旅客留意航班開航及報到時間。

航港局也說，7月28日至8月2日由新臺馬輪、澎湖輪及凱旋1號等3艘船，提供往返蘇澳花蓮共24航次，共計疏運旅客6271人、各式車輛811部，疏運情形順暢。凱旋1號8月3日及4日每日將提供蘇澳往返花蓮各2航次海運服務。

另外，8月4日航班訂於明天上午8時至下午6時開放民眾登記，並沿用航港局官網原公布LINE QR CODE，相關訊息同步公布於航港局「蘇花海運備援資訊專區」。

交通部航港局考量周末假期旅運交通需求較大，協調凱旋1號再提供1日蘇花海運備援服務至8月4日。圖/航港局提供
交通部航港局考量周末假期旅運交通需求較大，協調凱旋1號再提供1日蘇花海運備援服務至8月4日。圖/航港局提供

航港局 花蓮 蘇澳

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