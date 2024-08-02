高齡健康產業博覽會 陳亮恭：用科技為長壽生活找解方

由生策會主辦的第一屆「高齡健康產業博覽會」於今日開幕，以關渡醫院為核心串聯擴散的「高齡生活科技體驗館」，強調運用科技來面對高齡挑戰。關渡醫院院長陳亮恭表示，「現場展出的是當下或未來一、二年內就可以使用到的產品，而不是讓民眾去想像一個距離我們還很遙遠的未來科技，例如民眾可以現場檢測自己是否有肌少問題，檢測完會有相對應的產品提供參考。」

長期關注高齡健康長壽議題，陳亮恭以「關渡學」的經驗帶動民眾相關觀念，他表示，以前醫院的功能是治療疾病，相關研發科技也都以此為目的，但以關渡醫院為例，身為地區型醫院，以「健康長壽」為概念，主動進到社區帶動民眾一起進行社區營造，他表示，「老化是必然的過程，身體衰老可能會有慢性病，因此，高齡生活有許多行為會跟疾病有關，例如怎麼吃、怎麼運動，關渡醫院扮演的角色是告訴民眾該怎麼做。」

台灣即將在明年正式步入超高齡社會，如何在年齡逐漸增長的過程中活得自在、快樂、優雅、獨立，是每個人當前的重要課題，陳亮恭表示，過去與高齡相關的展覽比較偏向長照面，而高齡健康產業博覽會的主旨是推動健康長壽生活，幫助民眾找到問題並現場提供解方，對企業來說，把高齡化當作機會，從健康長壽生活面向切入，市場也會隨之擴大。

「高齡生活科技體驗館」於博覽會首日吸引許多民眾參觀體驗，其中，聯合報健康事業部的展區為民眾進行「健康長壽指數」，攤位前許多民眾詢問及參與，「健康長壽指數」是透過檢視日常生活習慣，評估未來免於失能、失智與死亡的機會，這項指數可及時反映個人健康長壽的機會。

此外，亞培現場提供握力檢測以及肌少症衛教及產品；新光保全展示結合緊急通報救援、健康管理、長照諮詢等的一站式服務。整合照顧學會的肌少評估檢測站，為民眾現場做檢測；華碩展示智能機器人；陽明交大展區的科技划龍舟體驗受到民眾歡迎；此次華碩以及陽明交大皆帶領新創團隊聯合參展；桂冠以健康存本新生活為主題，為民眾帶來精準飲食是健康餘命關鍵的觀念；宏碁智醫「智骨雲」推出用line來管理個人體健狀態…琳瑯滿目的展示與體驗。

第一屆高齡健康產業博覽會於8至2日至8月4日，在台北世貿中心一館B區及C區舉辦，邀請民眾到現場體驗，打造健康長壽生活。