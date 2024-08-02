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「古早糖冰棒」腸桿菌連續超標 台糖：接受消費者退貨

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台南市衛生局抽驗飲冰品，台糖「古早糖冰棒」腸桿菌科超標，已被勒令下架，將依法進行處分。圖／台南市政府衛生局
台南市衛生局抽驗飲冰品，台糖「古早糖冰棒」腸桿菌科超標，已被勒令下架，將依法進行處分。圖／台南市政府衛生局

台糖善化製冰工廠一款古早糖冰棒，經複抽驗後，腸桿菌科仍超標，被台南市衛生局要求下架，並將依法處分，並成為加強抽查對象。台糖表示，製冰工廠由台糖善化工會經營，台糖已責成善化工會依衛生局指示，停止生產該項產品，新營、佳里、善化及仁德冰品賣場已完成該商品下架，並啟動全面性回收作業，自即日起至8月31日止，消費者可至原購買賣場辦理退貨。

台南市衛生局指出，為維護市民夏季食用飲冰品的衛生安全及品質，持續加強抽驗市售飲冰品，今年7月共計抽驗9件飲冰品，其中2件冰品複抽檢驗結果不符規定，1件飲料檢出腸桿菌科超過衛生標準。

不合格名單中2件冰品製造廠，今年3月已被衛生局抽驗到不合格，檢出腸桿菌科高達4萬7000CFU/mL，標準為10CFU/mL以下，嚴重超標，雖經複抽合格，但衛生局將該廠製售冰品列入加強抽驗品項。

6月時再抽驗該廠製售冰品仍不合格，依法通知業者限期改善後，這次複抽還是不合格，衛生局已下令業者立即下架並請業者提改善計畫，將依法進行處分，後續持續加強不合格業者抽查。

台糖善化工會說明，所有冰品都會自主定期送第三方公正單位檢驗，此次台南市衛生局驗出腸桿菌科不合格，研判因夏季高溫，細菌容易孳生，食品安全衛生更須嚴加管理，工會將持續加強對冰品生產環境、設備及人員的檢查及管控作業，以保障消費者安全。

冰品 台糖 抽驗 衛生局

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2件冰品腸桿菌科超標都來自台糖 南市衛生局勒令下架「古早糖冰棒」

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