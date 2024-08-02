遠傳前進高齡健康產業博覽會 以科技提升就醫可近性

遠傳電信（4904）響應國家政策，參與由生策會、生策中心主辦的第一屆「高齡健康產業博覽會」以「智慧健康超進化 高齡照護好安心」為主題參展，強打「Health健康+」App，以科技提升就醫可近性。

總統賴清德、國科會主委吳誠文、經濟部長郭智輝、生策會長翁啓惠、生策中心董事長王金平等重量級貴賓蒞臨「高齡健康產業博覽會」，遠傳總經理井琪亦受邀出席開幕儀式。

井琪表示，台灣高齡人口比率成長速度位居全球第三，2025年即將進入超高齡社會。有別於追求5G「殺手級應用」，遠傳將研發能量投入5G「救人級應用」，將遠傳深入偏鄉優質的5G網路，和先進的軟體開發和雲端技術結合，自主開發了5G遠距診療平台。

井琪指出，遠傳更早在2020年六月就開始將醫療資源推進偏鄉及離島，迄今已涵蓋所有衛福部認定的山地離島地區衛生所，共15縣市、52個偏鄉、服務超過4萬人次。

遠傳表示，近年遠傳產品研發團隊並延伸運用於緊急救護、視訊門診、居家長照等場域；隨著台灣醫療法規的與時俱進，譬如2024年7月上路的通訊診察治療辦法新制，視訊看診終將日趨普及成為新常態，未來符合通訊診療資格的急性後期、慢性病、行動不便照護等十類病患，都可透過遠傳「Health健康+」App視訊看診，以網路代替馬路，以科技提升民眾就醫的可近性。

遠傳表示，遠傳「Health健康+」App可串聯血糖、血壓、睡眠、體重、體脂、脈搏、連續心率、運動時間等多種生理量測裝置，自動上傳健康數據，使高齡者/照護者便於進行健康管理，遠距的醫師端亦可掌握民眾健康數據與自我照護情形。此平台獲得ISO27001、美國HIPAA等多重資安認證，個人數據安全有保障。

此外，遠傳指出，平台串聯掛號預約、虛擬健保卡、線上支付與電子處方籤，輕鬆進行一站式視訊門診。除了健保視訊門診外，針對現代人的生活習慣，遠傳「Health健康+」App也提供包含睡眠困擾、心理健康、營養減重、肺部健康/呼吸照護等多元主題的自費專家線上健康諮詢服務，以數位科技促進全民健康、協助長者享受智慧樂齡生活。