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首屆高齡博覽會 長庚醫院展出數位假牙、智能運動系統

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
林口長庚醫院林永昌副院長（前排左3）、總統賴清德、生策會董事長王金平、生策會會長翁啟惠合影於長庚醫院展區前合影。圖／長庚醫院提供
林口長庚醫院林永昌副院長（前排左3）、總統賴清德、生策會董事長王金平、生策會會長翁啟惠合影於長庚醫院展區前合影。圖／長庚醫院提供

超高齡社會即將來臨，生策會舉辦首屆「高齡健康產業博覽會」，長庚醫院設置「健康守護」、「創新醫療」與「智慧科技」三大專區，在智慧科技專區中，院方展出應用AI智能診斷，協助臨床醫師早期偵測出包含失智症、巴金森氏等神經退化疾病專利技術，並介紹可協助長者吞嚥功能檢測的喉帶裝置，及樂齡長者適用的便捷且舒適度和穩定性佳的數位假牙技術。

針對長者常見的白內障及退化性關節炎問題，林口長庚醫院有「雷射輔助白內障手術」、「自體脂肪幹細胞治療」2項新型態技術；雷射輔助白內障手術的優點為提供密合度更佳的角膜傷口，製造正圓形、更貼近視覺中心的環形切口，並減少超音波乳化的能量輸出，減少角膜內皮細胞損傷，提升嚴重白內障及高風險病人治療成效；自體脂肪幹細胞治療則有別於傳統的藥物治療及定期施打玻尿酸等，有助改善退化性關節炎病人疼痛程度及日常生活品質。

長庚醫院運用AI智能診斷，協助臨床醫師早期偵測出失智症、巴金森氏等神經退化疾病，並於展區介紹可協助長者吞嚥功能檢測的創新喉帶裝置，以及長者適用之便捷且舒適度和穩定性佳的「數位假牙技術」。

另，長庚醫院表示，面對超高齡社會，達成「健康老化」是高齡醫學的重要目標，隨著年齡增長，長者的肌肉力量每年會減少3%至5%，肌力的減少會影響日常活動、生活品質，適當運動對提升長者的生活品質至關重要，透過運動可增強免疫力、預防感染並降低癌症與心血管疾病罹患率。

長庚醫院設計適合長者運動菜單，於展區向民眾說明如何以運動、飲食與營養提高肌力，同時介紹一套由長庚醫院研發、已運用在基隆長庚復健科運用的智能運動系統，院方表示，阻力訓練、有氧運動及平衡訓練被證實可治療肌少症，但需依個別高齡者身體及運動情況，調整運動強度及頻率，建立精準的個人化運動處方。

在預防保健部分，長庚醫院設置精準醫學檢驗中心，提供肥胖基因、酒精代謝基因、失智基因等「精準基因檢驗」套組，幫助民眾了解自身基因，及早改變生活型態，提高生活品質，並於現場設置儀器協助民眾檢視體脂率、肌肉量及基礎代謝率，了解自身代謝情形。

總統賴清德至長庚醫院展區前與民眾互動。圖／長庚醫院提供
總統賴清德至長庚醫院展區前與民眾互動。圖／長庚醫院提供

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