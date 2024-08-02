首屆高齡健康產業博覽會 北榮展示金三角服務模式​

第一屆「高齡健康產業博覽會」今起至8月4日於台北世貿中心一館舉行，台北榮總與台中榮總、高雄榮總及關渡醫院、稻香日照中心共同參展。台北榮總除呈現與關渡、稻香的智慧、整合、金三角服務理念模式之外，並提供貫穿醫療、居家、長照三大面向的產業應用方案。

賴清德總統在退輔會主委嚴德發、衛福部長邱泰源陪同下參觀展區，由台北榮總院長陳威明簡報 ，賴總統對北榮主題感到相當興趣。北榮參展單位包括醫療人工智慧發展中心、健康管理中心、高齡醫學中心、遊詣居日照中心等，現場並展示各項產品供民眾體驗，如VR輔具設計、裸視懸浮義肢、居家血壓量測、睡眠品質監測、認知功能檢測等。

這是國內第一次舉辦「高齡健康產業博覽會」，設定三大目標：一是帶動高齡經濟：打造高齡產業鏈跨域結盟與供需合作平台；二是提升社會參與：提供高齡連結數位社會的一站式資源平台；三是實現幸福生活：推廣高齡健康促進、輔助與照護科技落地。

主辦單位邀請關渡醫院院長陳亮恭協助規畫「高齡科技生活體驗館」專區，共有45個展位，結合陽明交大、華碩雲端、宏碁智醫、桂冠食品、亞培、新光保全等，提供高齡健康落地應用方案。

北榮與陽明交大團隊合作，發表跨領域團隊合作照護的（Interprofessional Collaborative Practice, IPCP）平台工作軟體，提供即時通訊和照護歷程自動記錄，實現以個人為中心的連續照護。平台設計以病人為中心，並注重團隊協作，整合醫療、護理、營養、復健等團隊；即時溝通與反饋，便於記錄、追蹤病人數據，根據資料分析和產生對應的照顧計畫，降低重複住院率，改善健康結果。

台中榮總展示呼吸道疾病居家復健與肺功能自我監控的穿戴系統，以簡易穿戴裝置，提供三種有效的居家復健運動，並能監控肺功能狀態，有助於慢性阻塞性肺病患者肺部復健；針對偏鄉、疾病或功能限制、不方便到院門診復健之病患，提供另一種完善的多元復健治療服務，並推廣以家庭為中心之復健介入模式。

台中榮總也發表居家遠距生理監測照護服務，設備提供照護包租賃，內含按壓式心電圖機、血壓計、血糖機、血氧機、體溫計及平板，讓民眾帶回家監測，並針對醫師診斷頻率進行量測，藉由網路上傳，透過後端遠距 AI 智能系統，即時完整分析生理數據結果。

高雄榮總展場提供民眾創新居家認知功能評估：建立互動式LINE認知功能測驗系統，期待未來應用於居家評估，提早發現認知功能退化的狀況，早期診斷、早期治療。並發表尬聊機器人迪賽，利用生成式AI科技，能夠與住民進行互動問答，提供日常陪伴和認知訓練，有效提升生活品質，並幫助早期發現認知功能退化。

關渡醫院推出智慧病房、陪伴機器人、鏡像手及外骨骼機器人。智慧病房包括電子床頭卡、電子白板，每個病床旁顯示患者基本訊息、跌倒高危或隔離標示及各項照護需求，整合住院病人資訊管理，護理人員可透過電子白板查看每位患者的基本資料及提示各項風險評估結果，從而提升工作效率和護理品質。

關渡醫院與華碩電腦合作，推出健康陪伴小管家「Zenbo Junior II」，可智能陪伴，實現人性化關懷，開啟樂齡新型態，將情感及科技連結，除了時刻把關身、心、靈健康狀態，專為長者設計，符合日常所需，語音互動簡單，除聊天對話外，還能同時整合個人健康數據，上傳至iHARP健康管理平台，與關渡醫院串接，使遠距照護更完整。

至於鏡像手及外骨骼機器人，通過模仿健康肢體運動，刺激中風患者受影響肢體，鼓勵中風患者的受損肢體也進行相似的運動。同時輔助中風後腿部力量不足之患者提升活動能力，輕薄貼身穿戴式的應用，機隨人動，人機結合，幫助實現各種行動能力。