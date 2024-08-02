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人權會籲改善空服員裙裝限制 3國籍航空：蒐集意見評估
國家人權委員會今發布調查報告指，國籍航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約」禁止的性別歧視，建議政府督促國籍航空公司增加女性空服員褲裝制服選項。對此，中華航空、長榮航空及星宇航空均表示，若空服員有相關的需求，會蒐集意見進行評估。
中華航空表示，華航重視性別平等，致力員工均衡發展，有關空勤組員服裝，將參考員工意見進行評估。
長榮航空則說，長榮航空員工制服設計除考量公司整體形象及企業識別外，也參考客艙組員工作環境及需求，設計出一套符合國際禮儀且兼具上機服勤便利性的制服，無涉性別歧視；未來空服員制服改版，會參酌相關意見將褲裝需求列入考量。
星宇航空表示，設計制服時，空服人員即參與設計，並給予實際的回饋與建議，經過多次的討論與調整，共同打造出代表星宇航空的第一代制服，也曾於2019年榮獲The Design Air 最佳航空新制服等殊榮。
星宇航空也說，自創立就非常注重各類職務員工的制服實用性，例如女性機場運務人員可選擇穿著裙裝或褲裝，地勤人員則有短褲短袖或長褲長袖來因應機坪工作的天氣變化。如果空服員有相關的需求和反應，會蒐集參考大家的意見進行評估。
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