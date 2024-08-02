高齡健康產業博覽會 長庚醫院推全方位高齡健康照護

長庚醫院表示，台灣於2018年宣告高齡社會來臨，65歲以上長者超過總人口數14%，平均每7人就有1位；預計至2025年這個比率高達20%，邁入「超高齡社會」，健康老化是高齡醫學要面對的重要課題。隨著年齡增長，長者的肌肉力量每年會減少3%至5%，影響日常活動和生活品質，適當的運動至關重要，透過運動也可增強免疫力、預防感染並降低癌症與心血管疾病罹患率。

長庚醫院透過台灣首次舉辦的高齡健康產業博覽會，規畫健康守護、創新醫療及智慧科技3大專區、14項主題特色，現場並安排17場長庚醫師健康講座和民眾分享。博覽會今日起至4日在台北世貿展出，長庚醫院展區在一館1樓C區309。

長庚醫院指出，運動的種類很多，其中阻力訓練、有氧運動及平衡訓練被證實可治療肌少症，但需依據個別高齡者的身體及運動情況，調整運動的強度及頻率，建立精準的個人化運動處方。高齡健康產業博覽會長庚展區中除了介紹樂齡適合的運動菜單，並展出如何以運動、飲食及營養有效提高肌力，也會介紹長庚體系研發的智能運動系統，與目前於基隆長庚復健科實地的運用成效。

另設置於桃園長庚醫院的長庚運動醫學中心，由骨科、復健科、中醫等醫療團隊共同服務，包括門診及運動訓練區，配置重量訓練、心肺有氧訓練、伸展放鬆等多項新穎檢測與訓練設備，提供跨專科的整合性運動照護服務，也能針對肌少症進行準確的檢測與適切運動訓練。

博覽會長庚3大展區在預防保健區部分，長庚有與國際接軌的精準醫學檢驗中心，提供包含肥胖基因、酒精代謝基因、失智基因等的「精準基因檢驗」套組，幫助民眾了解自身基因，及早改變生活型態，提高生活品質。現場也設有儀器可協助民眾檢視體脂率、肌肉量及基礎代謝率，了解自身代謝情形；也會展示樂齡適合的癌症標誌、心血管疾病篩檢及肝腎功能健檢等套組及樂齡皮膚保養原則，讓民眾能以預防醫學的角度，維持健康與美麗。

長庚說明，台灣高齡人口快速成長，高齡者的健康照護成為當前重要議題。長庚醫院近年全方位發展高齡健康照護，從預防保健面向到創新醫療，甚至是智慧科技等都有亮眼成果。

在創新醫療專區，針對長者常見的白內障及退化性關節炎問題，介紹林口長庚雷射輔助白內障手術、自體脂肪幹細胞治療兩項新型態技術。前者優點為提供密合度更優良的角膜傷口，製造更為正圓形、更貼近視覺中心的環形切口，並減少超音波乳化的能量輸出，減少角膜內皮細胞損傷，提升嚴重白內障及高風險病人的治療成效。

新型的自體脂肪幹細胞治療有別於傳統的藥物治療，及定期施打玻尿酸、PRP等，對於退化性關節炎病人可更顯著改善疼痛程度及日常生活品質。