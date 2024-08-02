高齡健康產業博覽會 長庚醫院推全方位高齡健康照護
長庚醫院表示，台灣於2018年宣告高齡社會來臨，65歲以上長者超過總人口數14%，平均每7人就有1位；預計至2025年這個比率高達20%，邁入「超高齡社會」，健康老化是高齡醫學要面對的重要課題。隨著年齡增長，長者的肌肉力量每年會減少3%至5%，影響日常活動和生活品質，適當的運動至關重要，透過運動也可增強免疫力、預防感染並降低癌症與心血管疾病罹患率。
長庚醫院透過台灣首次舉辦的高齡健康產業博覽會，規畫健康守護、創新醫療及智慧科技3大專區、14項主題特色，現場並安排17場長庚醫師健康講座和民眾分享。博覽會今日起至4日在台北世貿展出，長庚醫院展區在一館1樓C區309。
長庚醫院指出，運動的種類很多，其中阻力訓練、有氧運動及平衡訓練被證實可治療肌少症，但需依據個別高齡者的身體及運動情況，調整運動的強度及頻率，建立精準的個人化運動處方。高齡健康產業博覽會長庚展區中除了介紹樂齡適合的運動菜單，並展出如何以運動、飲食及營養有效提高肌力，也會介紹長庚體系研發的智能運動系統，與目前於基隆長庚復健科實地的運用成效。
另設置於桃園長庚醫院的長庚運動醫學中心，由骨科、復健科、中醫等醫療團隊共同服務，包括門診及運動訓練區，配置重量訓練、心肺有氧訓練、伸展放鬆等多項新穎檢測與訓練設備，提供跨專科的整合性運動照護服務，也能針對肌少症進行準確的檢測與適切運動訓練。
博覽會長庚3大展區在預防保健區部分，長庚有與國際接軌的精準醫學檢驗中心，提供包含肥胖基因、酒精代謝基因、失智基因等的「精準基因檢驗」套組，幫助民眾了解自身基因，及早改變生活型態，提高生活品質。現場也設有儀器可協助民眾檢視體脂率、肌肉量及基礎代謝率，了解自身代謝情形；也會展示樂齡適合的癌症標誌、心血管疾病篩檢及肝腎功能健檢等套組及樂齡皮膚保養原則，讓民眾能以預防醫學的角度，維持健康與美麗。
長庚說明，台灣高齡人口快速成長，高齡者的健康照護成為當前重要議題。長庚醫院近年全方位發展高齡健康照護，從預防保健面向到創新醫療，甚至是智慧科技等都有亮眼成果。
在創新醫療專區，針對長者常見的白內障及退化性關節炎問題，介紹林口長庚雷射輔助白內障手術、自體脂肪幹細胞治療兩項新型態技術。前者優點為提供密合度更優良的角膜傷口，製造更為正圓形、更貼近視覺中心的環形切口，並減少超音波乳化的能量輸出，減少角膜內皮細胞損傷，提升嚴重白內障及高風險病人的治療成效。
新型的自體脂肪幹細胞治療有別於傳統的藥物治療，及定期施打玻尿酸、PRP等，對於退化性關節炎病人可更顯著改善疼痛程度及日常生活品質。
在智慧科技專區中，展出應用AI智能診斷，協助臨床醫師早期偵測出包含失智症或是帕金森氏等神經退化疾病的專利技術，並介紹可協助長者吞嚥功能檢測的創新喉帶裝置，及樂齡長者適用的便捷且舒適度和穩定性佳的數位假牙技術。
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